Murió por coronavirus el periodista Mauro Viale

El periodista de 73 años había sido internado el sábado por una neumonía bilateral. Confirmaron su muerte en el canal A24, donde trabajaba.

El periodista y relator deportivo Mauro Viale falleció este domingo por la noche por coronavirus, a los 73 años, tras estar internado desde el sábado por cursar una neumonía bilateral, informó la señal de cable A 24 donde se desempeñaba.

El periodista, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb, estaba internado en el porteño Sanatorio Los Arcos y había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves.

La noticia de su muerte fue reportada por su compañero de la señal A24, Rolando Graña, durante la emisión del programa GPS. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale“, dijo el periodista. Y continuó: “Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartido tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo Graña, quien luego pidió disculpas y el programa fue a la pausa.