Juan Manuel Zarza: «No conocía mucho Círculo y me sorprendí»

El zaguero central es la última incorporación de Círculo Deportivo en el mercado de pases y habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) de la ciudad de Mar del Plata, sobre su arribo al club donde hará su primera experiencia fuera de San Telmo donde Gustavo Noto lo hizo debutar.

Círculo Deportivo de Otamendi ha sumado un jugador más a su plantel pensando en el Torneo Federal «A» que mañana dará a conocer la conformación de sus dos zonas. Se trata del defensor Juan Manuel Zarza que habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de ser oficial su incorporación al plantel, luego de algunos días de entrenamiento.

«Es mi primera experiencia fuera de San Telmo donde empecé mi carrera y conocía muy poco a Círculo, me sorprendí para bien son muy ordenados y te ayudan día a día. Tuve compañeros que me comentaron lo que era este certamen también», comentó en primera instancia.

En San Telmo tuvo su desarrollo como jugador hasta que le tocó llegar a Primera donde debutó de la mano justamente de Gustavo Noto cuando era DT del conjunto de la Isla Maciel: «estaba en inferiores y Gustavo había llegado a mitad de 2017 y me subió en enero de 2018, me hizo debutar al mes y pude jugar unos partidos. Es un cuerpo técnico que labura mucho, que ayudan en el día a día, con los chicos también nos ha enseñado mucho. Hoy en día el fútbol argentino es resultado, día a día, y la verdad que Gustavo y el cuerpo técnico es muy laburador«.

Zarza se autodefinió en sus principales características indicando que «me considero un jugador ordenado que trata de estar siempre bien parado, con una buena altura para las pelotas divididas, me gusta el roce y salir jugando de abajo». Es lo que podrá aportar a los jugadores del equipo otamendino que ya está trabajando hace un tiempo y espera con ansias el mes de abril: «es un plantel joven a pesar de los referentes que hay y desde el día uno me hablaron. No tenía donde parar y esta semana estoy con un compañero que me da hospedaje hasta que me pueda asentar».– (Foto: Prensa Circulo Deportivo) Fuente marcadeportiva.com