Progresar Trabajo: abrió la inscripción a los cursos de formación profesional

La nueva línea de becas del Gobierno nacional está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años. El límite de edad se extiende hasta los 35 para aquellas personas con hijas/os de hasta 18 años y hasta los 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.

Con el objetivo de impulsar la educación profesional, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó Progresar Trabajo: la nueva línea de becas del Gobierno nacional. El acto de lanzamiento se llevó a cabo en el Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 401 del partido bonaerense de San Martín y contó con la participación del intendente, Fernando Moreira, autoridades locales y funcionarios nacionales.

El titular de la cartera educativa nacional recorrió las instalaciones del CPF y manifestó: “Al día de hoy ya hay más de 600.000 inscriptos en las Becas Progresar. Las prioridades que estableció nuestro Gobierno y nuestro Presidente a lo largo del 2020 han sido claras; la definición de comenzar por los últimos para llegar a todas y todos es central, no sólo desde lo discursivo, sino en los hechos. Y los hechos se traducen en políticas públicas como lo es el Programa de Becas Progresar, ya que fomentar y acompañar las trayectorias educativas hace al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Por eso hemos ampliado el presupuesto para este año alcanzando los $27.000 millones y proyectamos llegar a más de 750.000 becarias y becarios en esta primera etapa”.

Y agregó: “El año pasado la línea de becas que menor número de inscriptos registró fue formación profesional y para ampliar su alcance queremos poner el foco en la importancia de articular con todos los actores. Tenemos que ir a buscar, junto a los municipios y junto con el sector trabajador, a esos jóvenes que no conocen la herramienta que les da el Estado para capacitarse. La articulación institucional, intersectorial y asumir la responsabilidad indelegable que tiene el Estado, es la mejor forma de llegar a esos jóvenes. No alcanza con la Beca Progresar, debemos articular esfuerzos y recorrer barrio por barrio para llegar a todas y todos”.

Por su parte, el coordinador Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible, Mario Oporto dijo: “Este plan de becas está dirigido hacia una población que necesita una oferta educativa vinculada a la producción y al trabajo. Nosotros creemos que es el camino apto para la reinserción de muchas personas que han quedado fuera del sistema. Progresar Trabajo implica un cambio sustancial en las posibilidades de las y los jóvenes que quieren desarrollar sus capacidades para el trabajo”.

Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativas/os o por opción o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como ser: personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario. Los ingresos de la/el beneficiaria/o y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En cuanto a la cantidad de cuotas de esta línea, depende de la duración del curso, siendo su valor de $ 3600 mensuales.

El registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región. Para conocer la oferta, acceda a este link.

La inscripción se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la web o a través de la página de Anses. También se puede descargar la App Progresar +, la que se constituye en una herramienta de comunicación directa con las becarias y los becarios. Permite no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua.

La nueva línea de becas -que se suma a Progresar Superior, Progresar Obligatorio y Progresar Enfermería- tiene por objetivo preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales, con inserción en el ámbito económico-productivo.

En el evento también estuvieron presentes autoridades de Educación de Nación; Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT); Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba); representantes de: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Unión Industrial Argentina (UIA), Federación Argentina de Trabajadores Luz y Fuerza, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA); rectores de universidades y autoridades, entre otros.

Tenemos que ir a buscar, junto a los municipios y junto con el sector trabajador, a esos jóvenes que no conocen la herramienta que les da el Estado para capacitarse