Queen en Mar del Plata: se cumplen 40 años de un recital histórico

Eramos cuatro adolescentes que llegamos desde nuestra ciudad a “dedo” poco antes de las tres de la tarde de ese cuatro de marzo de 1981. Tuvimos la suerte que el hombre que nos levantó en la ruta nos dejó en la esquina de Av. Juan B. Justo e Independencia. Para nosotros , a esa edad, llegar a una ciudad como Mar del Plata desde un pueblo de menos de 10.000 habitantes ya era de por sí una aventura increíble.

Ya en el mes de enero habíamos hecho el mismo recorrido tras juntar con mucho esfuerzo los 50.000 pesos para llegar a un local en La Rioja y Moreno donde compramos la entrada más barata. Eran tiempos duros en el país, donde el presidente era el general Roberto Eduardo Viola, pero nuestra inocencia pueblerina (y la de nuestros padres) no medía los peligros que significaba andar con 17 años por lugares que no conocíamos y con la certeza que la madrugada nos iba a sorprender en la calle porque nuestros bolsillos flacos no preveían la posibilidad de pagar un hotel.

Tampoco se nos cruzaba ni en la más delirante pesadilla que solo un año y un mes después, una mañana nos despertaríamos con la noticia del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas que en ese momento estaban bajo el poder de un reino del cual llegaban esos cuatro monstruos del rock que mirábamos cada noche al acostarnos en el poster que adornaba la pared de nuestra habitación.

Era la primera vez que un grupo que llenaba estadios en el mundo pisaba suelo marplatense en el pico de su carrera. Acababa de salir su disco THE GAME y también la película FLASH GORDON , cuya banda sonora le pertenecía. QUEEN también abrió las puertas para los grandes recitales en Sudamérica, hasta ese momento tierra desconocida para las grandes producciones. En tiempos en que no existía YOUTUBE ni la TV por cable, solo accedíamos a estos artistas por sus discos o las notas que leíamos en la revista PELO. Pero ahí estábamos, a un par de horas de verlos y escucharlos en vivo.

El sueño de Pollera

Ricardo Pollera fue un hombre de medios, publicista y productor muy reconocido en la ciudad. Nacido en Balcarce, se radicó en Mar del Plata donde comenzó una prolífica carrera. Fue, entre muchas otras cosas, el fundador de una de las primeras emisoras de FM, STEREO REY. Según recuerda hoy su hijo, quien lleva el mismo nombre, “ mi viejo era un loco de los espectáculos, trajo muchos artistas, pero él buscaba algo para trascender, más allá de un tema económico, algo para que la gente se acuerde. Y yo creo que lo consiguió”.

El productor que trajo a Queen a la Argentina fue Alfredo Capalbo. “El le dijo a mi viejo si se animaba a hacer una fecha en Mar del Plata el 4 de marzo Yo en ese momento trabajaba con él en un parque de diversiones y además era disc jockey. Me consultó para ver que me parecía. Por supuesto que le dije que sí, aunque me preocupaba la fecha porque ya terminaba el verano y marzo era el mes de los jubilados. Pero mi viejo ya tenía una estrategia preparada. En principio nada era imposible para él. La idea era vender las entradas anticipadas con mucho tiempo”.

La venta se hizo en un local que nos prestó la empresa Rabbione en Moreno y La Rioja y en una empresa de turismo que se llamaba Robertour en San Luis al 1700. Las entradas costaban un equivalente a 12 dólares y se vendieron un poco más de 18,000. Por supuesto, por la falta de experiencia, fueron muchos más los que entraron al estadio. Según recuerda Ricardo hijo , el productor marplatense ganó más de un millón de dólares con la llegada de Queen a Mar del Plata. Meses después, Palito Ortega perdía más del doble trayendo a Frank Sinatra a Buenos Aires.

La fiesta inolvidable

Minuto después de las 16:00 de la tarde una caravana de más de 10 Mercedes Benz flamantes de color gris llegada al estadio por la avenida de las olimpiadas. Cada uno de los músicos venía en un auto diferente junto a sus colaboradores personales. En los restantes viajaban los ingenieros y asistentes. A las 5 de la tarde comenzó la prueba de sonido. Según cuentan testigos como el viento tenía dirección hacia ese lugar la música se escuchaba desde las cercanías de Batán.

El escenario era tan grande que desde afuera se podía ver el techo y el impresionante sistema de iluminación que contaba con grúas que les permitía ocupar distintas posiciones a lo largo del show. Exactamente a las 20:00 se abrieron las puertas y a las 22 estadio quedó a oscuras . Desde el sector donde actualmente está el pebetero Panamericano comenzó a bajar una larga fila de luces hacia el escenario cuyo frente daba a la platea cubierta. Los músicos tomaban ubicación en un escenario que en minutos se transformó en una explosión de música y luces mientras el césped se llenaba de gente. “Nosotros te conmoveremos “ fue el tema de arranque. Y vaya que lo consiguieron. Uno de los momentos más emotivos fue cuando quedó sólo Brian May ocupando la escena con su guitarra acústica y en perfecto castellano saludó al público de Mar del Plata para arrancar luego con el himno “Amor de mi vida” cantado por Freddy y coreado por miles de gargantas y el estadio como un cielo estrellado por los encendedores .

Otro de los grandes momentos fue cuando la banda interpretó “Rapsodia Bohemia”. Cuando llegó la parte de los coros operísticos de la canción, el escenario se cubrió de humo y cuando éste se disipó los músicos no estaban en escena. Las voces estaban pregrabadas, que para la época era algo inusual y hasta difícil de entender. El final fue con “Somos los Campeones” y “Dios Salve a la Reina”, con Freddy luciendo su larga capa roja y su infaltable corona.

Un charango por una campera, Freddy Mercuri en Batán y los ravioles de los plomos

El paso de QUEEN por Mar del Plata dejó, además de un espectáculo increíble, algunas anécdotas sabrosas.

Los músicos mostraban una gran unidad arriba y abajo del escenario, aunque Mercury siempre fue un ser diferente a los demás. Tal vez ese fue el motivo por el cual mientras Roger Taylor (batería), Brian May (guitarra) y John Deacon (bajo) junto a todo el staff se alojaron en el Hotel Provincial, Freddy exigió un lugar apartado de las miradas indiscretas y de los prejuicios de la época. Fue por eso que los dos o tres días que pasó aquí, su morada fue una casa quinta que el propio productor Ricardo Pollera tenía en las cercanías de Batán donde disfrutó de la tranquilidad junto a un grupo de colaboradores. De todas maneras, se dio tiempo para conocer algunos lugares. Circula por ahí una foto donde se lo ve disfrutando un trago en una de las barras del Casino Central.

“Yo quería tener un recuerdo de ellos – recuerda Ricardo (h) – por lo que le regalé a May un charango y él me regaló una campera. Era medio pedorra, una campera de verano, media marrón con franjas amarillas. Pero era la campera del guitarrista de QUEEN. Lamentablemente no sé donde quedó. El agarró el charango pensando que era un juguete, pero después lo empezó a tocar y se dio cuenta que era un instrumento ”.

Una de las cosas que sorprendió a todos en los días previos al show fue la cantidad de camiones semi remolques gigantescos estacionados en la zona del ingreso al estacionamiento del José María Minella. “Eran tan grandes que no pudieron entrar al estadio. Tuvimos que bajar todos los equipos afuera y entrarlos a mano. En un momento los plomos, los asistentes y la gente encargada del transporte se plantaron y dijeron que estaban cansados de comer milanesas con papas fritas todos los días, así que si no había otra cosa se suspendía la prueba de sonido y la banda no tocaba. Así que tuvimos que salir a comprar ravioles para treinta monos…”

Hay decenas de anécdotas y recuerdos de cada paso de una de las bandas más grandes de la historia del rock por estas tierras. Fueron cinco recitales en total: dos en el Estadio de Vélez Sarfield, uno en Mar del Plata, otro en Rosario y el último nuevamente en Vélez.(Fuente Infobrisas)