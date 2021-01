Entrevista al jefe de Gabinete de la provincia Carlos Bianco: “la buena noticia es que dejaron de crecer al ritmo que venían creciendo”

En una entrevista mano a mano con elrecado.net, el funcionario afirmó: “teniendo en cuenta el contexto, me animo a decir que la temporada es muy buena”.

En el marco de una recorrida por los principales puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires, visitó Miramar el jefe de Gabinete del gobierno provincial, Carlos Bianco. Estuvo acompañado por el Ministro de Infraestructura, Agustín Pablo Simone; Santiago Perez Teruel, asesor general de Gobierno; que se reunieron con el jefe comunal de Gral. Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Dijo que “estamos haciendo recorridas por destinos turísticos desde que empezó la temporada”. En este sentido, mencionó las visitas a Mar de Ajó, San Bernardo, Valeria del Mar, Villa Gesell; “estamos evaluando la implementación de las políticas sanitarias, y nos sorprendió gratamente como funciona el sistema sanitario de Miramar, con sus postas sanitarias, el equipo de voluntarios que realizan el seguimientos de los casos, y la rapidez en los resultados de los test”

La pandemia

Un dato positivo que se analizó en la reunión que tuvo lugar en Monte Hermoso es que se detuvo el aumento de casos de coronavirus en la provincia. “Hubo una muy leve caída en la última semana, respecto de la anterior”, puntualizó.

El jefe de Gabinete dijo que “la buena noticia es que dejaron de crecer al ritmo que venían creciendo porque era muy preocupante, en un mes se habían triplicado los casos, ahora se estabilizó”.

Con respecto a los indicadores de la presente semana, comentó que “se mantiene una estabilidad. El objetivo es que empiecen a caer los casos”.

Considera que esta situación obedece a que “comunicacionalmente pudimos volver a instalar que la pandemia no terminó. La gente se había relajado muchísimo, en la temporada de verano, también estuvimos con un aumento de los casos producto de las reuniones sociales, familiares que se dieron por las fiestas de fin de año. En segundo lugar, las pequeñas restricciones que impusimos en los horarios nocturnos, junto al máximo de diez personas en reuniones sociales y familiares, está dando relativamente sus frutos”.

El monitoreo se realiza “día a día, minuto a minuto”. Si aumentan los casos, “hay que bajar la circulación y tener algunas restricciones, para evitar el contagio masivo. En caso contrario, se van habiitando actividades y ampliando las franjas horarias”. Hizo referencia al sistema de fases que se aplica junto con los intendentes, en los 135 distritos de la provincia. “Lo hago personalmente, además hablo con todos para ver como está la situación”, explicó. Y agregó que “es un sistema muy dinámico y flexible. Ha funcionado bien”.

El proceso de vacunación genera expectativas. “Es la clave para terminar con esta enfermedad que probablemente siga existiendo por mucho tiempo, pero no de manera pandémica sino en forma endémica y con resultados mucho más controlables sobre la salud de las personas, como los resfríos por ejemplo”, señaló.

Como aspecto valioso, en un marco de dificultades, manifestó que “ahora se sabe bastante más de esta enfermedad, como son las formas más comunes de contagio, tenemos en marcha el proceso de vacunación. Es una realidad bastante distinta a la del año pasado. Eso no implica que vamos a tener que seguir conviviendo con el coronavirus y con los protocolos y los cuidados, probablemente todo este año”.

La posibilidad de volver a aplicar una cuarentena estricta no está hoy en agenda. No obstante, describió las medidas de cierre de actividades en Europa y subrayó: “Nuestro objetivo es tratar de no llegar a ese punto. Por eso estamos trabajando muy fuerte con los protocolos. Machacando en forma permanente sobre el valor de los cuidados personales, el uso de barbijo, el distanciamiento”.

En forma paralela, buscarán “avanzar lo más rápido posible con la vacunación, que es lo que va a dar por tierra a esta pandemia. Es una respuesta muy clara de la ciencia respecto de un problema sanitario”.

La temporada

Al ser consultado sobre los incumplimientos por la noche y en la madrugada en al costa, Bianco expresó que “sabemos que el control en este tipo de situaciones es imposible. Porque habría que poner casi una persona de seguridad al lado de cada persona para evitar asegurar que se cumplan cada uno de los protocolos”.



Argumentó que “habilitamos que los municipios, a través de una normativa provincial, puedan establecer multas a aquellos organizadores de eventos multitudinarios como fiestas nocturnas, a los dueños del predio y eventualmente a los que participan. Eso es una tarea que se está llevando adelante con los intendentes, a través del Ministerio de Seguridad”.

En este contexto, le otorgó relevancia a que “hace cuatro meses nadie pensaba que iba a ver una temporada de verano. La temporada está, hay mucha gente en la playa, está cumpliendo con los protocolos, de distanciamiento, de estar en las burbujas familiares. La verdad es que vengo recorriendo bastantes destinos de la provincia y en general se cumple, después están las excepciones”.

Planteó, asimismo, que las restricciones en la madrugada son para “reducir la circulación y evitar aglomeraciones. Adaptamos en la provincia una medida del gobierno nacional. Pero el comportamiento general de la población es de cuidarse mucho y tenemos que agradecer a la gente por ello”.

A partir de información obtenida de los intendentes, estimó que en la costa la ocupación promedio es del 60 por ciento. “Veíamos antes de que comience nuestra temporada que en países europeos hubo destinos turísticos que estuvieron al 10 por ciento. No es una mala temporada, me animo a decir que es muy buena, teniendo en cuenta el contexto”, observó.

Pidió “entender que estamos en una pandemia” y evaluó que “inclusive los bares, que están abiertos hasta la una de la mañana, pueden facturar y generar un ingreso, seguramente no el esperado. Pero es la forma que encontramos para tener una temporada razonable”.

La vida y la salud

Según Bianco, parte de la oposición “hace una utilización política para intentar mostrar que no son eficaces las medidas que estamos tomando, cosa que es penosa y miserable”.

Sostuvo que “al principio nos decían que tiene que haber una temporada. Aseguramos la temporada con muchísimo trabajo previo, estuvimos cuatro meses planificando, se generó el certificado Cuidar Verano junto con el gobierno nacional, pusimos 50 postas sanitarias a lo largo de la costa atlántica, estamos terminando los cinco hospitales modulares que por ahora no han sido necesarios. Y ahora marcan problemas puntuales”.

Atribuyó esta actitud a quienes forman parte “de la oposición dura. No tienen responsabilidad de gestión. En cambio, nosotros respondemos con gestión, con cuidados y responsabilidad”.

Finalmente, a partir de ciertas restricciones que establece la Provincia, manifestó que “nos podrán acusar de antipáticos, pero no de irresponsables. Estamos cuidando la vida y la salud de los bonaerenses y la posibilidad de que todos los sectores generen ingresos, en algunos casos acotados por la pandemia. Sin embargo, nadie puede decir que no pudo funcionar en la temporada”.