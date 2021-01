Facundo Oreja y su primer campeonato con Círculo: “Tengo sensaciones ambiguas”

Tras su primera incursión como entrenador, el marplatense contó sus primeras conclusiones acerca de la participación en el Federal A.

Tras un primer campeonato atípico del Federal A en el marco de la pandemia, Facundo Oreja, actual entrenador de Círculo Deportivo de Otamendi, contó sus primeras sensaciones ante un torneo en el que el equipo mostró una idea de juego pero no fue lo profundo ni eficaz para anotar en los seis partidos que disputó: “Lo que he sentido una vez finalizado el campeonato son sensaciones ambiguas“.

El equipo de Otamendi disputó un nuevo torneo en el Federal A luego del parate deportivo que llegó a 266 días en la división. Jugó seis encuentros en la zona denominada Reválida Sur del Torneo de Transición en los que no convirtió, por ende no ganó, sumó dos puntos tras dos empates y cayó en cuatro oportunidades.

“Lo que he sentido estoy días una vez finalizado el campeonato son sensaciones ambiguas. Uno no puede estar contento porque no hemos podido ganar, no hemos podido convertir, y eso son cosas que a uno no lo hacen estar pleno. Asimismo, fuimos un equipo que tuvo una idea, que propuso algo distinto a lo que se ve en esta zona, y que muchas cosas salieron y otras no”, mencionó Facundo Oreja en un dialogo con el portal Qué digital.

En la zona Reválida Sur a Círculo le tocaron rivales de peso en la categoría como lo son Desamparados de San Juan y Camioneros, y así el Papero tuvo lapsos de buen fútbol pero que no pudo ser contundente en el arco de enfrente. Igualmente esto sucedió a lo largo de los seis partidos que le tocó ya que no convirtió -a pesar de tener dos penales a favor, tiros en los palos y varios mano a mano con los arqueros- y, además, recibió cinco goles en contra.

No obstante, el marplatense exjugador de Gimnasia de La Plata, por citar solamente al club que más lo identifica futbolísticamente, trató de sacar aspectos positivos en este nuevo torneo de Círculo Deportivo en el Federal A. “Siempre hay que tener en cuenta el contexto y que Círculo es un club que recién está iniciando en esta categoría, con muchas cosas por mejorar. Fuimos un equipo que no fue menos que nadie, al contrario, en los peores momentos nuestros hemos sido competitivos y en muchos tramos superiores que los rivales“.

En cuanto a la falta de gol de su equipo, Oreja sabe que fue el aspecto negativo en el campeonato: “El no convertir pasó por la falta de eficacia. Siempre hemos tenido más chances que el rival, menos el partido con Sp. Peñarol como local, que para mí fue el peor partido (cayó 1 a 0 como local). Lo que nos faltó es eficacia, el fútbol es eficacia en las dos áreas, y las chances que hemos tenido no las pudimos convertir. Hemos fallado dos penales, mano a mano, tiros en los palos, o sea, las chances estuvieron. Obviamente que uno busca más continuidad en ese tipo de situaciones y más fluidez en estas oportunidades de juego que se presentan”, manifestó.

Para esta temporada, Círculo Deportivo mantuvo buena parte de sus jugadores con respecto a la temporada cancelada producto al avance del coronavirus. Igualmente, oficializó a ocho refuerzos: el arquero Nicolás Ciribe, los defensores centrales Gabriel Charra, Cristian Belucci y Martín Santa Cruz, el mediocampista Ramiro Garay y los extremos Matías Reali y Rodrigo Núñez y a Leonel Toti Ríos.

Al respecto de estas caras nuevas, muchas de las cuales debutaron a lo largo del torneo, Oreja hizo hincapié en que los refuerzos “han rendido muy bien”. “Tanto Charra y Belucci en la línea de fondo como Reali por la banda y Garay, lo hicieron bien. Además Toti Ríos nos aportó su experiencia, su pase y su jerarquía. En líneas generales estamos muy conformes con los refuerzos“, recalcó.

Para Facundo Oreja es la primera experiencia como entrenador y del otro lado de la línea de juego. “Todo es diferente, desde el día a día, hasta cuando uno está en casa o en el día del partido, pero en definitiva es fútbol, que es lo que amo, lo que me apasiona. Agradezco tener la chance de vivir tantos años de esto, y ahora iniciar la carrera como entrenador. Raro pero muy contento”, comentó el exfutbolista.

En lo inmediato, el plantel profesional del conjunto otamendino se encuentra en unas breves vacaciones hasta nuevo aviso. “Pronto estaré en contacto con la dirigencia para saber cómo seguimos”, declaró el marplatense de 38 años. Aunque no es oficial, la idea de las autoridades es que el próximo torneo de la temporada comience a finales de febrero o principios de marzo. Igualmente, y por el momento, no está definido cómo será el formato del Federal A.(fuente quedigital.com)