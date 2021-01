Bianco: “Volveremos a la normalidad hacia mitad de año, con el 60% de la provincia vacunada”

Para el jefe de Gabinete bonaerense, hasta que no se alcance esa cifra de inmunizados del coronavirus no podrá haber “una vida más razonable”. Reconoció que los casos subieron antes de lo previsto, pero no hay “saturación de camas” en la provincia, y los protocolos “se están cumpliendo”.

El jefe de Gabinete del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el regreso a la normalidad en el territorio, tras la pandemia de coronavirus, se espera “a mitad de año, por junio, julio, agosto, cuando tengamos vacunada al 60% de la población de la provincia de Buenos Aires”. Allí, aseguró, habrá “una vuelta, no sé si a la normalidad, pero a una vida más razonable que la que tenemos”.

El funcionario, en una entrevista con el portal marplatense 0223, reconoció que el incremento de casos durante la temporada se dio antes de lo previsto, pero aseguró que “no hay un problema de saturación de camas en ningún distrito de la provincia de Buenos Aires”. Además, detalló que las terapias intensivas tienen menos tensión porque antes las “estadías” rondaban los 15 o 20 días y “hoy los pacientes están en promedio solamente en 7 días”.

Bianco contó que “cuando nos reunimos las primeras veces para discutir las cuestiones de la temporada todavía estaba en duda. Nosotros ya en octubre dijimos que íbamos a tener la mejor temporada posible, la ampliamos, la escalonamos: a partir del 1º de noviembre permitimos la llegada de los propietarios no residentes. Después, el 1º de diciembre hicimos la apertura general de la temporada con muchos protocolos para el transporte, restaurantes, bares, playas, piletas, etcétera. Son protocolos que preparamos y en general vemos que se están cumpliendo razonablemente”.

“El problema”, amplió, es que “tuvimos un aumento bastante fuerte de los casos, de hecho en la última semana aumentaron un 50% respecto a la semana anterior en general, cosa que es muy preocupante. Por eso tomamos algunas medidas puntuales que tienen que ver con restringir la nocturnidad para bajar la circulación por la noche porque vimos que había dos ámbitos particulares donde se concentran la mayoría de los contagios, que son las aglomeraciones de personas, en muchos casos esas cuestiones pasan de noche, en las fiestas, etcétera, y por otro lado los encuentros familiares y sociales”. De allí, agregó, vinieron las medidas de restricción de nocturnidad, habilitación de multas en municipios y reducción de personas en reuniones sociales.

Verano

Sobre la temporada, Bianco admitió que “pensábamos que íbamos a tener un verano un poco más tranquilo, que nos iba a dar una tregua, un changüí de algunos meses para avanzar con más tranquilidad en el proceso de vacunación. Lamentablemente empezaron a aumentar los casos antes de lo previsto. No obstante eso, tal como se había estipulado y establecido, tuvimos la vacuna antes de fin de año. 123 mil dosis que en la provincia de Buenos Aires ya se están suministrando. Estamos esperando otro lote de 123 mil de la segunda dosis”.

“Vamos a continuar escalando ese proceso para cuando lleguen lo antes posible los mayores lotes de vacunas para poder ir incrementando la cantidad de vacunados, que como dijo el gobernador, la libertad nos la va a dar la vacuna. Estar inmunizados, generar los anticuerpos necesarios para no contagiarnos; eso nos va a permitir volver a una situación más normal respecto de nuestra cotidianeidad”, afirmó el jefe de Gabinete.

Camas

Para Carlos Bianco, la situación sanitaria es “preocupante” pero “no desde el punto de vista de que no haya camas porque hay camas. Hoy no tenemos un problema de saturación de camas en ningún distrito de la provincia de Buenos Aires”. Según el funcionario, esto se explica por una reducción de los tiempos de internación: “Antes la gente que entraba en terapia intensiva tenía una estadía de entre 15 y 20 días. Hoy está en promedio solamente en 7 días”. Esto “probablemente tenga que ver con una cepa menos virulenta. No lo sé. Lo que sí, ha habido muchas mejoras en el tratamiento y en la acción terapéutica. La proliferación del plasma, mejores técnicas terapéuticas. Eso ha generado que se sanen mucho más rápido los pacientes y se liberen las camas”.

“Una vida más razonable”

En cuanto a un regreso a la normalidad, Bianco aventuró que será “cuando podamos vacunar al 60% de la población de la provincia de Buenos Aires. Nuestra expectativa es poder hacerlo a mitad de año. Junio, julio, agosto. Nuestros planes son terminar el grueso de la vacunación en esa época para llegar al número dorado, que es el 60% de la población inmunizada. En ese momento veremos una situación absolutamente distinta. Una vuelta, no sé si a la normalidad, pero a una vida más razonable que la que tenemos”.

Además, afirmó que “nuestro plan es comenzar en marzo las clases de manera presencial. Es nuestro plan A. Hubo que continuar con los procesos de enseñanza por medios alternativos, Internet, teléfono; aquellos que no podían acceder a eso, el cuadernillo. Aquellos que tenían problemas pedagógicos, ir a buscarlos y enviarles los docentes a la casa a más de 300 mil chicos”. Agregó que “en los distritos que estaban en fase 5 pudimos retomar una presencialidad parcial. Hemos agotado todas las herramientas posibles, pero siempre cuidando la salud de los alumnos y también de los docentes y familiares. Ahora estamos enfocados en que las clases comiencen en tiempo y forma a partir de marzo”. (FUENTE DIB) MM