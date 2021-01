Federal “A”: Círculo Deportivo se despidió con una derrota

El “papero” volvió a dejar una buena imagen desde lo futbolístico, fue más que el mejor equipo de la zona, pero como en toda la Reválida, le faltó peso en el área rival, no convirtió y se quedó con las manos vacías.

Cuando la suerte no acompaña, tampoco hay mucho para hacer. Desde el juego, desde el manejo de la pelota y el protagonismo, Círculo Deportivo se puede ir con la frente alta porque dominó durante casi todo el partido a un Camioneros que, con el triunfo por 1 a 0 en el estadio “Hugo Moyano”, ganó la zona Reválida Sur y se metió en los playoffs por el segundo ascenso.

En el debe, para el “Papero”, otra vez quedó que no pudo convertir, que generó más que su rival pero que cerró este mini torneo sin goles a favor. Un cabezazo de Charra en la última pelota del primer tiempo, que pegó en el palo y recorrió la línea, pudo torcer la historia. El mismo defensor, en su desesperación por impedir un cabezazo fue con los brazos muy abiertos y cometió el penal que Parisi convirtió para el resultado final. Ahora, Círculo tendrá descanso y empezará a trabajar de cara a la próxima temporada.

El calor seguramente incidió para que los equipos jugaran con el freno de mano puesto, manejaran la pelota pero sin la intensidad que suelen mostrar. Círculo tomó protagonismo con la pelota, tenía el control, pero no había demasiada profundidad. De ninguno de los dos lados había llegadas. El “Papero” tenía la pelota pero quedaba lejos del arco de Cottone, mientras que Camioneros sólo inquietaba a partir de las pelotas paradas: dos jugadas calcadas fueron lo más peligroso del local, córners desde la derecha, rechazo de la defensa y rebotes para Lozano primero (se fue besando el caño derecho) y Parisi después (gran respuesta de Del Curto), que tuvieron la apertura del marcador.

Para el tramo final de la etapa, llegaron las dos ocasiones más claras de Círculo, que mereció irse al descanso en ventaja. Un zurdazo de Vedda, que no tenía demasiado peligro, no pudo ser despejado por un defensor casi sorprende a Cottone que reaccionó bien para quedarse con la pelota. Y en tiempo de descuento, todos esperaban el tiro libre directo de Atlante, pero se “avivó” Ríos y levantó al segundo palo para el ingreso de Gabriel Charra que se elevó y metió un gran cabezazo bombeado que superó a Cottone y dio en el palo, cruzó el arco y un defensor alcanzó a despejar al córner para que se vayan al vestuario con el marcador en blanco.

En la segunda mitad no cambió, el juego pasaba por Círculo, pero las jugadas de peligro no abundaban. Apenas un centro de Vedda que se le cerró a Cottone que alcanzó a cachetear al córner, fue lo único en la primera parte de la etapa. Hasta que, de casualidad, Camioneros se encontró con un penal y rompió el cero. Un centro que llegó al área desde la izquierda, Parisi cabeceó ante la marca de Charra que tenía los brazos muy abiertos y Cid no dudó en sancionar la pena máxima, que el mismo goleador canjeó por gol.

Si hasta ahí el local no había hecho mucho para buscar el arco rival, con la ventaja menos. Entonces, la posesión era casi toda de Círculo, que buscó por todas las vías, merodeó el área de Cottone pero le faltó contundencia y esa cuota de suerte que a veces también se necesita. Lo que no podía conseguir en los metros finales, lo intentó Bruno Vedda con un remate desde lejos que tenía buen destino y exigió otra buena respuesta del arquero. Así fue hasta el final, con el “Papero” empujando, intentando, chocando con una muralla verde que se paró cerca de su área con la idea de salir de contra ataque. En los minutos finales, hasta Del Curto fue en busca de la “heroica”, pero no alcanzó y queda el sabor amargo de despedirse de la Reválida sin triunfos ni goles. Los datos duros, los estadísticos, no son buenos. El análisis, el rendimiento, lo mostrado en estas fechas, deja un mejor sabor a Facundo Oreja de cara al futuro