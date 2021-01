Año Nuevo 2021: Según datos oficiales, Miramar dentro de los destinos más elegidos

Se registró un intenso movimiento turístico en el Partido de La Costa, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Monte Hermoso y Bariloche.

Más de 1.600.000 argentinos y argentinas completaron el Certificado Verano y disfrutaron el fin de semana largo de Año Nuevo. La cifra supera los 2.000.000 de turistas sumando las provincias que no exigen dicho Certificado.

Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como el Partido de la Costa, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, y Monte Hermoso fueron los que tuvieron mayor caudal turístico. También hubo un intenso movimiento en las localidades de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Carlos Paz, Salta, Villa La Angostura, San Rafael y Gualeguaychú. Así, las provincias más concurridas durante el fin de semana largo fueron Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Salta.

“Después de un año muy complejo que nos puso a prueba como sociedad, es realmente auspicioso para el sector turístico y para las economías regionales volver a ver estos niveles de ocupación en todo el país. Somos optimistas pero no debemos relajarnos: es fundamental que nos sigamos cuidando y hacemos este pedido especialmente a los y las jóvenes que viajen durante la temporada”, aseguró el ministro Lammens, y siguió: “La vacuna nos da una gran esperanza para este año que se inicia pero no podemos bajar la guardia, la lucha contra la pandemia no terminó”.

Con la decisión política de tener temporada de verano, se conformó el Consejo Interministerial para la apertura progresiva y responsable del turismo, que definió la puesta en marcha de Centros Modulares Sanitarios, el despliegue del plan DetectAr y la presencia de promotores turísticos en los centros turísticos, entre otras medidas.

En el mismo sentido, se llevó adelante, junto con la Secretaría de Innovación Pública, la Web Verano (argentina.gob.ar/verano), donde se puede acceder a los requisitos para ingresar a todas las provincias y completar el Certificado Verano, un registro para que los destinos estén mejor preparados para recibir turistas. Además, se pueden descargar los protocolos con recomendaciones sanitarias para playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos, entre otros.