Federal “A”: Círculo Deportivo empató y sigue sin convertir

El equipo de Otamendi empató 0 a 0 con Desamparados de San Juan en el último partido del año disputado como local. El equipo de Facundo Oreja sigue sin ganar y sin anotar goles luego de 5 partidos. Le queda un sólo encuentro para cerrar el certamen

No hubo caso. Ni una ni la otra racha se pudieron cortar. Y se hizo méritos para las dos, para convertir al menos un gol y, por qué no, despedirse del “Guillermo Trama” hasta el próximo año con un triunfo. Sin embargo, Círculo no la pudo meter y terminó empatando 0 a 0 con Desamparados de San Juan por la quinta fecha de la Zona Reválida Sur del Torneo Federal A. En la próxima fecha, el equipo de Facundo Oreja tendrá fecha libre y luego se despedirá del torneo en su visita a Camioneros.

La línea de tres que planteó Facundo Oreja le permitió sumar más gente en la mitad de la cancha y, a partir de ahí, dominar el partido en el arranque. Además, en ese contexto, los jugadores que iban por las bandas podían lastimar por sorpresa y velocidad. Antes del minuto, Vedda encaró de derecha al centro, apuntaba al arquero y Márquez lo derribó al borde de la expulsión. Matías Atlante se hizo cargo de la ejecución y le sacó pintura al ángulo derecho de Dianda. El “Papero” estaba muy metido en el juego, manejaba bien la pelota y presionaba para no dejar jugar a la visita, que casi sorprenda en un tiro libre en tres cuartos que jugó corto y terminó en un centro que Reynoso conectó defectuoso de cabeza.

Era más el local, pero el encuentro se fue equilibrando con el correr de los minutos. Igual, siempre se jugó más cerca del arco visitante que el de Sergio Del Curto, que apenas tuvo que aparecer para jugar con los pies o ante un remate suave de Sottile. Del otro lado, Dianda se exigió para sacar al córner un remate de Pájaro desde la medialuna tras una gran maniobra colectiva entre Reali y Ríos, y antes del final de la etapa, el exGimnasia desbordó por izquierda, metió el centro pasado, el arquero se resbaló en la salida y Bruno Vedda, a la carrera, no le pudo dar dirección al sobrepique y la tiró por encima del travesaño con el arco vacío. Fue mejor la imagen del local camino al vestuario, siendo protagonista contra uno de los punteros de la zona.

El arquero visitante cortando un centro (Foto: Martín Angelini)

La intensidad del viento creció para el complemento y el juego también lo sintió. Se hizo más friccionado, con más imprecisiones y menos entretenido que el primer tiempo. En un cuarto de hora, ninguno de los dos arqueros tuvo que intervenir y todo quedaba a merced de alguna pelota parada que no llegaba a destino. La mejor jugada de Círculo en el partido y la de la Reválida se vio opacada por la bandera en alto del línea. Jugadón de Vedda que descargó, recibió la asistencia de Rancic por encima de los defensores y tocó al medio para que Atlante empuje, pero cuando empezaba a festejar, el pitazo ahogó el grito.

Aunque no valió, fue una inyección para un Círculo que se hizo más dominador del juego, entraron bien los cambios y se fue contra el arco de Dianda. Una corrida, otra más, de Vedda, terminó con un centro al segundo palo y Ullúa, exigido, la estrelló en la parte lateral de la red. Los minutos se iban, el local necesitaba ganar y convertir algún gol para cortar las rachas negativas, y la visita porque dejar puntos en el camino le podía costar caro de cara a la clasificación. Sin embargo, Desamparados ni se acercaba al arco de Del Curto, hasta que lo hizo y ahí apareció el capitán para descolgar del ángulo un remate de Ceresole que tenía destino de red. Pero las mejores intenciones seguían siendo del dueño de casa que no se conformaba con el punto. Sin embargo, la visita volvió a inquietar, esta vez con una corrida de Sottile por la izquierda.

Pero no hubo tiempo para más. Sabor amargo para los dos, pero una mejor imagen de Círculo, que la próxima semana tendrá fecha libre y luego cerrará su participación en la Reválida visitando a Camioneros.(Fuente Prensa Círculo Deportivo) (Foto: Martín Angelini

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Sebastián Corti, Cristian Belucci y Gabriel Charra; Bruno Vedda, Lucas Rancic, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Leonel Ríos; Matías Atlante y Joaquín Romea. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 16’ Ever Ullúa por Romea, 24’ Pedro Barberini y Leonardo Fredes por Atlante y Ríos, y 47’ Sebastián Batista por Pájaro.

Desamparados (San Juan) (0): Alejandro Dianda; Lucas Ceballos, Cristian Romero Giraud, Agustín Callejas y Lucas Márquez; Enzo Díaz, Adrián Maidana, Federico Paz y Nicolás Sottile; Juan Reynoso y Santiago Auteri. DT: Cristian Bove.

Cambios: ST 38’ Santiago Ceballos y Leonel Ceresole por Paz y Reynoso.

Goles: No hubo. Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca. Estadio: Guillermo Trama.