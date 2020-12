Federal “A”: Círculo Deportivo no levanta cabeza

El “Papero” no tuvo una buena tarde en Otamendi, careció de ideas y profundidad y sumó su segunda derrota consecutiva.

En su segunda presentación como local, Círculo no pudo repetir lo que hizo en Río Negro, no tuvo claridad ni profundidad en el último tramo de la cancha y cayó frente a Peñarol de Chimbas por 1 a 0, por la tercera fecha de la Reválida Sur del Torneo Federal A. El equipo de Facundo Oreja fue protagonista desde las buenas intenciones, pero no encontró el juego y casi no generó situaciones de gol en el arco rival. La próxima fecha, visita a Estudiantes en San Luis.

Las expectativas por lo que había hecho en Cipolletti eran buenas, pero le costó mucho a Círculo. La falta de un nueve de referencia y la poca claridad para la elaboración de juego, conspiraron contra las intenciones del “Papero” que salió decidido a ser protagonista. E incluso, apenas habían pasado algunos minutos cuando Corti llegó libre por derecha y definió muy alto. Sin embargo, quedó en eso, se empezaron a dividir la pelota y los arqueros no tenían trabajo. La llave podía estar en la pelota parada, y así fue. Un tiro libre desde la derecha, nadie la pudo sacar y Agustín Llanos ingresó libre para sellar el 1 a 0 adentro del área chica.

Le costó a Círcuo reponerse de ese golpe y la visita fue por más. Del Curto dos veces ahogó el segundo, primero ante un remate débil desde afuera del área y luego exigiéndose a fondo para tocar por arriba del travesaño un buen zurdazo de Ayala. El mismo lateral, tuvo la chance de estirar el marcador pero esta vez se le fue apenas alto. Hasta los 35′ hubo que esperar para ver la primera (y única) chance clara del “Papero”, con una corrida de Ullúa por la izquierda y el buscapié que no alcanzó a conectar por centímetros Vértiz. En esos minutos finales, intentó adueñarse de la pelota y el terreno el equipo de Oreja, pero no tuvo claridad ni profundidad para llegar al arco de Biasotti.

El complemento comenzó claro: Círculo era el que buscaba y Peñarol el que esperaba y apostaba a una contra. Antes de los 10′, Oreja mandó a “Toti” Ríos para tratar de encontrar el juego que le faltaba. Le aportó más pase y claridad, pero le seguía faltando profundidad, entonces, el entrenador puso dos hombrs frescos en el ataque: Matías Reali y Pedro Barberini. Los minutos se iban, la visita jugaba con eso y enfriaba el partido todo lo que podía. El local llegaba hasta tres cuartos de cancha y se diluía o terminaba en centros poca veces con ventaja para los atacantes. Peñarol, sin demasiadas ganas de atacar, en dos o tres pase logró poner a un delantero de cara a Del Curto que mantuvo a su equipo con vida cuando quedaban 15′.

Del cuarto de hora final, se jugó poco y nada. Porque los jugadores de la visita aprovecharon para tirarse, para pedir atención y para cortar el ritmo, dejar que los minutos se consuman para desesperación del dueño de cada que seguía manejando la pelota hasta pasando la mitad de la cancha y terminando en centros que, casi siempre, tuvieron como destino las manos de Biasotti. Uno que tuvo buen destino fue un tiro libre de Ríos, que Charra conectó incómodo y se perdió lejos. Una derrota que duele porque, otra vez, la sensación fue de un partido ganable, en el que no se encontraron las maneras y se queda muy lejos de los puestos de vanguardia. (Foto: Martín Angelini – Circulo Deportivo)