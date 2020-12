Círculo Deportivo y Facundo Oreja se estrenan en el Reducido

Con el debutante DT, el “papero” recibe desde las 17 a Sol de Mayo de Viedma por la primera fecha de la Reválida Sur. El encuentro será a puertas cerradas.

Comienza la hora de la verdad para Círculo Deportivo. Si bien el torneo anterior se dio por terminado, se respetaron las ubicaciones y se dividió en cuatro grupos. Por eso, más allá de que es un certamen nuevo, el “Papero” empieza a cerrar su participación en su primera temporada en el Federal A y recibe en el “Guillermo Trama” a Sol de Mayo de Viedma, por la primera fecha de la Zona Reválida Sur. El equipo de Facundo Oreja, que tendrá su debut en ese cargo, no está confirmado y sufre algunas bajas.

El parate, la preparación y los imponderables, se apoderaron de varios de los clubes de todas las categorías, y nos acostumbramos a ver lesionados o futbolistas con diferentes molestias. El “Papero” no es la excepción y, por eso, Oreja no comunicó la lista de convocados con anticipación y aguardará hasta último momento para definir a los once que salgan al campo de juego.

La posibilidad de contar o no con Mariano Buzzini, es la que puede generar un cambio hasta en el sistema del entrenador, ya que no cuenta con un reemplazante natural. De todas maneras, ha hecho pruebas durante la semana y tiene la forma de contrarrestarlo si el tandilense no llega en plenitud. El que ya es sabido que no podrá estar es el goleador Enzo Astiz, que sufrió un desgarro en el gemelo y tendrá varios días de recuperación.

Por el lado de Sol de Mayo, el conocido Luis Murúa (exDT de Alvarado), perdió a sus dos hombres más importantes del ataque: Fernando Valdebenito y Diego Galván, sufrieron lesiones musculares que le impedirán estar, al menos, en el debut. Por eso, el entrenador apostaría a un 4-4-2, con apuestas en algunos chicos que llegaron de categorías menores.

El encuentro, que comenzará a las 17, se disputará en el estadio “Guillermo Trama”, sin público, con el arbitraje de Franco Morón, de General Pico.