Vidal avisó que su vuelta a la política de manera activa está cada vez más cerca

“No falta mucho para que mi palabra se vuelva a escuchar. Cuando se escuche no va a ser producto de una derrota política reciente, sino que va a ser una que atravesó la reflexión”, señaló la ex mandataria María Eugenia Vidal, apuntando claramente sus cañones a 2021. Participó ayer de una jornada virtual junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri

“Queremos agradecer a todos los que formaron parte de la charla de hoy, y a María Eugenia Vidal por sumarse y contarnos su experiencia. ¡Muchas gracias!”, señaló el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri; e invitó a sus seguidores que no habían podido ser parte a ver la jornada a través de sus redes sociales. Y especialmente a escuchar a la ex gobernadora, que avisó que está a punto de pegar la vuelta a la actividad pública.

Mientras gran parte del país lloraba la muerte de Diego Maradona, la ex mandataria provincial participaba ayer del ciclo de encuentros que lleva adelante el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y modera el actual legislador de Juntos por el Cambio y ex conductor de “Gente que busca gente”, Franco Bagnato.

“No falta mucho para que mi palabra se vuelva a escuchar. Cuando se escuche no va a ser producto de una derrota política reciente, sino que va a ser una que atravesó la reflexión”, señaló Vidal ante decenas de seguidores, dando cuenta de que la autocrítica ya está hecha y que empieza a apuntar sus cañoñes hacia 2021. “Lo que nuestro gobierno hizo y lo que no hizo, está a la vista”, indicó.

Además, quizá en respuesta a quienes dicen que podría ir en busca de la Jefatura de Gobierno porteño, Vidal dijo en un tramo de la charla que “un lugar de la Argentina que requiere del mayor empeño y trabajo es la Provincia de Buenos Aires. Esta necesidad es más urgente que nunca y no podemos mirar para otro lado”, expresó la ex gobernadora.

“Hoy la madre de la patria está enferma y no la van a sacar adelante estos médicos, necesitamos convocar más y estar juntos. No nos podemos dar el lujo de ser espectadores”, dijo de cara a lo que viene. Y sumó: “Con tener razón no alcanza. Muchas veces peleamos por ideas de las que estamos muy convencidos, pero la construcción la hacemos con otros. Yo le diría a alguien que va a ser gobernador: ‘nunca te canses de escuchar'”.