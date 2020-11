Luis Ilarregui: candidato para ocupar la Embajada de Cuba

El nuevo embajador en Cuba ya tiene nombre y Luis Ilarregui, ex intendente de Ayacucho de 1987 a 1999, ex senador provincial y ex diputado. Ilarregui es un hombre de perfil bajo, del primer “anillo” de dirigentes que rodeó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

El plácet de estilo para Ilarregui ya se le pidió al gobierno de Miguel Díaz Canel, en La Habana.

Ilarregui responde al perfil del primer kirchnerismo, En Ayacucho lo recuerdan como un hombre que llegó a la intendencia de la localidad con el cafierismo, en 1987.

El oriundo de Ayacucho, se formó desde la militancia, y llegó a ocupar altos cargos en el Gobierno de Néstor Kirchner. Luis cuando se le consulta cual fue su mejor cargo, siempre su respuesta es la misma, el de ser “militante”.

Tiene unos 65 años. Fue el primer intendente peronista de Ayacucho (provincia de Buenos Aires), cuando Antonio Cafiero recuperó la Pcia, de Bs. As., en 1987 para el peronismo, e Illarregui se convirtió en el referente de la quinta sección electoral, junto a al quien fuera en vida Intendente de Necochea, Domingo Taraborelli.

Fue ministro de gobierno de Santiago del Estero, senador provincial, ex diputado nacional y ex secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior del gobierno de Kirchner.

La candidatura de Illarregui debe ser aprobado en el Senado de la Nación, en donde el FdT tiene mayoría, por ende, el ayacuchense, seguramente, se convertirá en el nuevo embajador de Cuba.