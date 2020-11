Círculo y Alvarado sumaron minutos en Otamendi

Los representantes locales en las categorías de ascenso disputaron un amistoso a dos semanas del (supuesto) inicio de la competencia oficial. Fueron ambas victorias del “torito” por 1 a 0.

Círculo y Alvarado pusieron final a otra semana de trabajo con un amistoso entre ellos en el “Guillermo Trama” de Otamendi. Con distinto tiempo de trabajo, lo que se notó en el desarrollo del partido, los de Gastón Coyette mostraron cosas interesantes y quedaron en el debe en la definición, ya que desperdiciaron varias ocasiones de gol. En el partido de 60′ (dos tiempos de 30′), fue triunfo albiazul por 1 a 0 con gol de Vidal, mientras que en el mini-choque de 30′, el resultado fue el mismo gracias al tanto de Ramírez. Según lo dispuesto por AFA, tanto Primera Nacional como Federal A deberían arrancar el 21 de noviembre, pero aún no hay formato para los torneos.

Como era de esperarse, Alvarado trató de imponer su mayor ritmo, con el triple de días de entrenamientos que Círculo, que intentó plantarse con un esquema ofensivo, intentando no dejar muchos espacios. Si bien le costó llegar al arco de Pedro Fernández, le disputó el partido en la mitad de la cancha, aunque no pudo poner a correr a Ullúa y Reali. La única vez que desbordó el exCadetes, el centro fue despejado cuando le quedaba a Leonardo. Del otro lado, el “torito” falló en la definición dos veces con Bogado y la última con Cadenazzi, que desde buena posición no acertaron al arco.

Facundo Oreja tuvo su estreno atrás de la línea de cal.

En la segunda mitad, el dominio de Alvarado se acentuó y Círculo intentó con algunas contras por los costados. La idea del equipo de Oreja fue seguir sumando ritmo e ir agarrando precisión. La visita generó más que en la primera mitad y, después de una muy clara de Bogado que no pudo acertar al arco, tras un córner, la pelota volvió a Navarro que había ejecutado y metió una gran asistencia para Ezequiel Vidal que hizo la diagonal y definió cruzado ante el achique de Del Curto. El entrenador local fue moviendo el equipo para equilibrar las cargas. Alvarado pudo estirar la diferencia en dos oportunidades, pero en ambas se lució Nieto, primero ante Cadenazzi y luego frente a un remate de Bogado.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Cristian Belucci, Martín Santa Cruz y Ramiro Gómez; Leonardo Fredes, Mariano Buzzini y Francisco Leonardo; Ever Ullúa, Enzo Astiz y Matías Reali. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 0′ Sebastián Corti por Gómez, 7′ Matías Atlante por Astiz, 14′ Lucas Rancic, Gabriel Charra, Sebastián Nieto y Agustín Restovich por Buzzini, Santa Cruz, Del Curto y Ullúa, 26′ Esteban Fourcade por Belucci.

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Alsina, Franco Ledesma y Fernando Ponce; Leandro Navarro, Julián Vitale y Franco Malagueño; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Emiliano Bogado. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 25′ Robertino Giacomini y Sebastián Jaurena por Navarro y Cadenazzi.

Goles: ST 14′ Vidal (A).

Incidencias: Se jugaron dos tiempos de 30′.

Árbitro: Ariel Mustafá.

Estadio: “Guillermo Trama”.

El tercer bloque se lo quedó el “torito”

La mañana se cerró con un bloque más de 30′ en el que ambos entrenadores aprovecharon para darle más minutos a chicos que no habían sumado tanto y salió entretenido, dinámico con chances de gol. Buenas intervenciones de Nieto mantuvieron el arco en cero, pero a los 15′, desbordó González y Ramírez sentenció el 1 a 0. Antes del final, el que se lució fue Ciribe para sacar un buen zurdazo de González y ahogar el segundo grito visitante.

Leandro Ramírez se estira y empuja al arco vacío para el 1 a 0 final en el tercer bloque.

Síntesis

Círculo (0): Sebastián Nieto; Jeremías Ramírez, Gabriel Charra, Esteban Fourcade y Sebastián Corti; Rodrigo Núñez, Hernán Paicil y Lucas Rancic, Sebastián Batista, Matías Atlante y Agustín Restovich.

Cambios: 8′ Nicolás Ciribe, Bruno García y Joaquín Romea por Nieto, Corti y Atlante.

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Alsina, Franco Ledesma, Fernando Ponce; Sebastián Jaurena, Julián Vitale, Franco Malagueño; Ezequiel Vidal, Robertino Giacomini y Emiliano Bogado.

Cambios: 9′ Santiago González y Mateo Di Molfetta por Bogado y Ledesma, 12′ Leandro Ramírez por Giacomini, 14′ Benjamín Trípodi y Dylan Manazza por Vidal y Malagueño, 16′ Juan Rivolta por Vitale y 18′ Tobías Taliercio por Fernández.

Goles: 16′ Ramírez (A).

Incidencias: Se jugó un tiempo de 30′.