Coronavirus: Argentina adquirirá 25 millones de dosis de una vacuna rusa

Lo confirmó el presidente Alberto Fernández. Las primeras llegarán en diciembre y antes de fin de año ya se pondría en marcha la campaña de vacunación.

Argentina adquirirá alrededor de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus entre diciembre y la primera quincena de enero, según anunció el presidente Alberto Fernández.

El mandatario confirmó al laboratorio ruso que en para diciembre Argentina adquirirá diez millones de dosis para luego sumar otras 15 millones en las primeras semanas de enero. Fernández estimó que ya “para diciembre podríamos tener vacunas y podríamos comenzar la vacunación”.

El acceso a la vacuna rusa para el Gobierno argentino es clave para proteger en primer lugar a la población de riesgo. “Eso para nosotros es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina”, resaltó el presidente, que indicó que gracias a las dosis del antídoto que ofrece la Federación Rusa “la mitad de la población argentina estaría vacunada”.

Días atrás se conoció que la viceministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, emprendió un viaje a Rusia para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna. La funcionaria de la cartera que conduce Ginés González García estuvo acompañada de Cecilia Nicolini, asesora presidencial.

Fernández reconoció que ya tiene en su poder dos muestras y aseguró que se inmunizará contra el Covid-19 con la Sputnik V una vez que la vacuna salga al mercado y este a disposición de la población argentina. “No me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”, indicó.

El Gobierno argentino venía conversando con el Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif) “desde hace ya bastante tiempo, tratando de ver cómo evoluciona la vacuna rusa”, contextualizó el presidente al explicar los detalles de esta adquisición. “A nosotros nos importa mucho tener la primera vacuna que salga en el mundo, que nos ayuden a tenerla en Argentina”, agregó.

Fernández reconoció tener “muy buenas expectativas” y estar “muy esperanzado” en la Sputnik V. “Seguimos avanzando y lo que hemos logrado es ponernos, como yo llamo, online: cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la calidad y la aprobación de la vacuna ahora se está dando en Argentina”, sostuvo.

Una vez que el antídoto llegue a Argentina, se se harán las presentaciones correspondientes se hacen ante las autoridades rusas, ante la OMS y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Hasta el momento se desconoce el precio final de la operación.