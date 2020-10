Ianantuony: “La incidencia del turismo en nuestra economía es muy importante”

En diálogo con (El Teclado Radio) el intendente del partido de General Alvarado contó cómo se preparan para un verano atípico. “Buscamos alternativas para no perjudicar las actividades económicas, pero evitar posibles contagios”, adelantó.

La temporada va tomando forma poco a poco: luego de que se establecieran dos fechas puntuales para el ingreso de turistas -1 de noviembre para propietarios no residentes y 1 de diciembre para el turismo en general- los municipios se entusiasman con el armado de un verano que será, sin dudas, el más atípico de las últimas décadas.

“Aunque venimos trabajando hace meses con el tema de los protocolos, estas últimas indicaciones nos dan el marco de trabajo para delinear con el sector privado cómo van a ser los modos de actuación definitiva para que el turista sepa de ante mano lo que se puede y lo que no”, explicó en diálogo con (El Teclado Radio) Sebastián Ianantuonny, intendente del partido de General Alvarado.

En ese sentido, habló de la necesidad de garantizar ventilación o distanciamiento en distintas actividades y adelantó: “Tenemos pensando ganarle espacio a la calle para que los gastronómicos puedan establecer sus servicios y buscarle la vuelta al cine y ofrecer contenido audiovisual en el anfiteatro”:

El jefe comunal detalló que las estrategias de cara a diciembre se piensan sabiendo que, según les explicó el gabinete del ministro de Salud Ginés García González, será muy difícil conseguir capital humano que se traslade para la temporada. “Con otros intendentes trabajamos para tener un buen sistema de diagnóstico y facilitar un buen regreso a casa, para que el turista transite la enfermedad en su lugar de origen, donde tendrá mejor respuesta sanitaria y mayor comodidad”, explicó.

“Buscar alternativas para no perjudicar las actividades económicas, pero evitar posibles contagios”, resumió, sobre cuál será el espíritu imperante este verano.

Habló, además, de las necesidades económicas que rondan su distrito y todos aquellos donde la temporada es menester para el sostenimiento económico de muchos de sus habitantes: “La incidencia del turismo en nuestra economía es muy importante. Muchas familias esperan esta parte del año para hacer una diferencia económica”, explicó.

Sin embargo, especuló con que los precios de hospedaje y actividades lúdicas y gastronómicas no sobrepasarán límites que el bolsillo del turista no pueda costear. Recordó, entonces, que ya el verano pasado los precios habían sido “realmente muy razonables”.

“Todavía no empezamos a discutir tema de precios, estamos enfocados en los protocolos. Pero es el debate que se viene. Tenemos un turismo familiar, de clase media. No se puede presionar o exigir por demás. No es la temporada de hace 10 años”, concluyó.

Fuente www.radio96.com.ar. [El Teclado]