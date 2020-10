La temporada comenzará el 1 de diciembre y terminará el 4 de abril

Así lo anunció el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. El 1 de noviembre podrán ingresar a la ciudad los propietarios no residentes y pidieron a los grupos de riesgo que tomen sus vacaciones en marzo

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, anunció este lunes que la temporada estival comenzará el martes 1 de diciembre y terminará el domingo 4 de abril de 2021. Asimismo, los propietarios no residentes podrán ingresar a Mar del Plata el 1 de noviembre, con una autorización del municipio en la que se constate que tienen domicilio en la ciudad.

Por otra parte, desde el gobierno provincial, solicitaron a los adultos mayores y grupos de riesgo que, dentro de lo posible, tomen sus vacaciones en marzo.

El anuncio se realizó esta tarde en el Museo MAR de Mar del Plata, con la presencia del gobernador Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens (vía video conferencia); y estuvieron presentes el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony y el Diputado Provincial, Germán Di Cesare.

Asimismo, se construirán otros dos hospitales modulares en la zona y se aplicará el Plan Detectar. Mientras tanto, habrá una aplicación nueva, llamada Cuidar Verano, en la que los turistas deberán informar su período de vacaciones, quienes lo acompañarán y en qué lugar se alojarán.

“Tenemos que apuntar a una temporada lo más extensa posible para permitir que quienes viajen o puedan hacer con la mayor cantidad de tiempo posible y que no se junte mucha gente en el mismo momento en los centros de veraneos”, explicó Costa.

“Va a ser una temporada extensa, para que los turistas puedan tomar decisiones con tiempo y vean cuando pueden viajar, para que los adultos mayores y grupos de riesgo que puedan tomarse vacaciones lo hagan sobre el final de la temporada, apuntando al mes de marzo, ya que en los primeros meses hay más público y gente más joven de veraneo. Vamos a fomentar que los grupos de riesgo y adultos mayores se tomen vacaciones más tarde”, sostuvo.

Será una temporada sin teatros ni entretenimientos en espacios cerrados. “Lamentablemente no vemos que estén las condiciones para actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacios cerrados. Los expertos nos dicen que hay que evitar lugares cerrados sin ventilación natural. Vamos a trabajar con los distintos sectores para que se puedan desarrollar en espacios abiertos”, explicó Costa.

Además, confirmó que no se pedirá un hisopado negativo como requisito sanitario para vacacionar. En caso de que una persona resulte infectada, deberá regresar a su ciudad de origen. De no ser posible, el Municipio deberá alojarla en un centro de derivación. En este marco, el ministro bonaerense recalcó la necesidad de reforzar el sistema de testeos y la equipación médica.

El funcionario ratificó la puesta en marcha de Cuidar Verano, una aplicación digital que se deberá descargar al momento de vacacionar que permitirá a los municipios validar el desplazamiento de las personas en base a los datos estadísticos de los bonaerenses que deberán especificar dónde y con quién se hospedarán.

“Va ser una temporada atípica, nos encuentra en medio de una pandemia que nos obliga a cambiar las lógicas y dinámicas a las que estábamos acostumbrados. Nos exige dar previsibilidad a para quienes tienen la posibilidad de tomarse unos días puedan hacerlo”, sostuvo.

“Todas las actividades van a estar sujetas a los protocolos, pero también a las conductas individuales. Esto no alcanza si la gente no utiliza barbijo, no se lava las manos o no toma distancia. Vamos a tener que ser muy rigurosos”, advirtió.

La Provincia acordó con los intendentes de las distintas localidades balnearias crear un comité operativo de temporada para el seguimiento permanente de la situación epidemiológica y que cada municipio pondrá en funcionamiento un Centro de Derivación para poder alojar a los veraneantes que tengan complicaciones de salud ligadas al Covid-19.