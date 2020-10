Kicillof: “Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana”

El gobernador Axel Kicillof habló sobre la toma de Guernica, la aparición de Macri y su apoyo a Sergio Berni.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la polémica reaparición mediática del expresidente Mauricio Macri, pero también de los temas más tensos en la agenda bonaerense, como lo es la toma de Guernica.

Antes de contestar la primera pregunta en una entrevista con La Nación, Kicillof hizo un punto y aparte sobre las palabras desmedidas del ex mandatario.

Para Kicillof, la entrevista al expresidente mostró una “persona muy resentida, con propios, ajenos y sus votantes, y muy deshonesta”. “Dijo que durante su gobierno bajó la pobreza, que el endeudamiento fue culpa del Congreso, hasta dijo que él echó a Maradona. No tengo enojo ni molestia. Fue una metralleta de mentiras”, agregó al respecto.

Después, se refirió a la tensa negociación con las familias y movimientos sociales que mantienen una gigantesca toma en la localidad de Guernica. Con una prórroga para el desalojo en suspenso, Kicillof recordó que “ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta”.

“Buscamos desalentar las tomas, tomar la propiedad de otro no es la solución”, sinceró el gobernador, que pese a reconocer que se estima que unas 2.000.000 de personas que tiene problemas habitacionales en la provincia, el problema de vivienda y acceso a la tierra “no se resuelve con tomas”.

“Sacando el Procrear no hubo programas para que la clase media y media baja accedan a la vivienda, pero eso no se resuelve con tomas”, sostuvo Kicillof.

Además, el mandatario se refirió al conflicto que vivió con la policía bonaerense, que durante un reclamo salarial explosivo e inesperado llegó a rodear su casa en La Plata y posteriormente, la quinta de Olivos donde estaba el presidente Alberto Fernández.

A pesar del pobre rol que ocupó durante las horas más críticas su ministro de Seguridad Sergio Berni, Kicillof se deshizo en elogios.

“Es una persona de mi confianza, un experto en seguridad. Tuvo una experiencia inmensa y una capacidad de trabajo casi mitológica. Lo llamo a las 4 de la mañana y me responde no porque lo haya llamado, sino que estaba trabajando. Es un trabajador casi a niveles peligrosos por la cantidad de horas por día”, manifestó.

Kicillof: “Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana”

GOBERNAR ANTE LO DESCONOCIDO

Por último, el gobernador bonaerense desdramatizó la idea de un diciembre con desbordes sociales o un agravamiento de la crisis. Pero no le quitó importancia a la situación de gobernar en pandemia.

“Desde que asumí y cuando era ministro de economía, pronosticaban una catástrofe cada tres días. No pasaba. Mi preocupación no es diciembre, mi preocupación es mañana. Estamos ante lo desconocido. Gobernar ante lo desconocido es una tarea de día a día”, aseguró Kicillof.

“Cuando empezó la pandemia todos decían que iba a estallar el conurbano, pero no pasó y no fue por obra del azar. Hubo una batería de medidas que no fueron de contención social, sino de comprensión sobre aquellos a los que les pedimos que se queden en sus casas”, agregó después.