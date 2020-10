Temporada: no habrá restricciones de tránsito entre CABA y la costa

La ministra de Gobierno, Teresa García, confirmó que no habrá restricciones de tránsito entre la capital federal y los municipios turísticos, como la costa.

No habrá restricciones de tránsito entre los municipios turísticos y la capital federal. Así lo confirmó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, quien además agregó algunos detalles de cómo se piensa el ingreso de turistas.

“No va a haber obligación de hisopado para ingresar porque no tiene sentido, todos sabemos que se puede contagiar en la estación de servicio de la ruta por eso no tiene sentido un hisopado dos días antes pero sí va a haber otras restricciones”, sostuvo García en diálogo con Radio Rivadavia, quien ejemplificó el caso de las hotelerías y las posadas en donde se piensa prohibir la utilización de espacios comunes. “No se va a poder utilizar desayunador ni comedor si son espacios cerrados”, agregó la funcionaria.

Por su parte, la ministra sí confirmó restricciones respecto de los espectáculos públicos, al mismo tiempo que explicó el protocolo para las personas que confirmen ser positivos durante la temporada: “Todo lo que sea teatro y entretenimientos no se van a poder hacer en lugares cerrados y aquellas personas que lamentablemente contraigan el virus en su período vacacional la indicación, porque va a haber muchos operativos de salud en la Costa, es que van a tener que volver a sus domicilios y en el caso que no lo pudieran hacer o porque su estado de salud no le permite manejar su auto particular, van a tener que quedarse en el lugar donde vacacionan, no van a poder circular”, dijo.

De la misma forma, Teresa García agregó que otra de las actividades prohibidas serán los campings, “porque tienen un alto vector de contagio en vestuarios y duchas”, contó.