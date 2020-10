Finocchiaro: “en algunos distritos se podía haber vuelto las clases hace 3 meses”

El exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, le reprochó al gobierno haber priorizado la vuelta de Casinos y el TC, pero no la apertura de escuelas.

El ex ministro de Educación de la Provincia y de la Nación durante la gestión de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, aseguró que las clases podrían haber vuelto “hace 3 meses, en algunos distritos” bonaerenses, y dijo que “no es bueno, como valor simbólico, que el país haya elegido abrir Casinos, el TC 2000 y jugar la Libertadores, pero tenga las escuelas cerradas”.

“En la Provincia de Buenos Aires seguramente hay algunos lugares donde no se puede volver a la escuela mañana, pero hay muchísimos distritos, especialmente en el interior de la Provincia, no sólo donde se puede volver sino donde se podía haber vuelto hace 3 meses”, aseguró Finocchiaro.

En diálogo con el programa LadoP por InfocieloTV, el ex ministro de educación aseguró que son muchos los distritos donde se pueden volver a clases, “con los protocolos y las garantías de seguridad y en la forma en que cada distrito encuentre”.

Según el ex funcionario, son muchos los distritos que podrían retomar a las clases presenciales “porque no hay circulación comunitaria; porque los chicos no usan transporte público para ir a la escuela; porque tienen escuelas grandes o tienen Salón de Usos Múltiples”, por lo que se podrían hacer, incluso, “días alternados”, para evitar la concentración de alumnos.

“Cada día que ganemos a la escolaridad, es muy importante, y si después hay que retroceder, pues se retrocederá, de la misma manera que se ha retrocedido en otras actividades”, explicó Finocchiaro.

En ese contexto, fue cuando analizo que “como valor simbólico, no es bueno que el país haya elegido abrir Casinos, que se corra el TC2000 o que se juegue la Libertadores, pero tenga las escuelas cerradas”.

“Nosotros, desde la oposición, intentamos dese nuestro espacio llevar la voz de las familias, llevar la voz de todos los chicos y chicas que no han tenido ningún contacto con la escuela, que se han caído de la escuela”, aseguró.

En ese sentido, repasó una charla que dijo haber tenido “Con Sergio Romero, el titular de la Unión de Docentes de la Argentina, y me decía que hay un 40% de chicos de todo el país que no han tenido contacto con la escuela”, y aseguró que la oposición que él representa, “quiere ser la voz de esos chicos”.

Durante la entrevista, cuestionó la decisión de los Gobiernos nacional y provincial de mantener cerradas las escuelas, al asegurar que “lo hicieron, porque creyeron que no hacer nada era más fácil que hacerlo, y no se tomaba riesgo”. Confrontó con esa posición, al asegurar que “con la educación sí tenemos que tomar riesgo, y no digo riesgo epidemiológico de desafiar la advertencia de los epidemiólogos, sino de que hay que tener una multiplicidad de miradas en todos los sentidos”.

“No puede ser que tanto el gobierno nacional como el provincial sólo tengan la mirada epidemiológica. De hecho, tendrían que haber trabajado en la cuestión pedagógica y no se ha trabajado, eso es fundamental desde un Ministerio de Educación”, concluyó