Plan Bonaerense: Kicillof anunció un plan de 50.000 viviendas

El gobernador Kicillof anunció la reactivación de obras de viviendas, y la generación de lotes con servicios en medio del conflicto de tomas en la Provincia.

El plan que presentó la provincia contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión que supera los 190 mil millones de pesos en los próximos tres años.

Se busca resolver el problema habitacional y de acceso a la viviendas de miles de familias bonaerenses; con alrededor de 50.000 viviendas y más de 91.000 lotes con servicios destinados a la construcción de casas en todo el territorio provincial.

“No es un tema coyuntural, es un tema estructural e histórico. Casi un tema permanente de la provincia de Buenos Aires. Siempre entendimos que era un tema que por ser tan profundo y complejo había que darle una respuesta contundente”, dijo Kicillof desde el Salón Dorado de la Gobernación.

El plan, punto por punto:

-Construcción de nuevas viviendas: 33.600 viviendas ($ 85.679 millones).

–Reactivación de obras de viviendas: 9.738 viviendas ($ 9.880 millones).

–Generación de lotes con servicios: 85.353 lotes ($ 10.120 millones).

-Proyectos de urbanización en barrios populares: 507 proyectos ($ 33.222 millones)

–Mejoras habitacionales y de hábitat: 18.426 obras ($ 11.509 millones).

–PROCREAR en PBA: 6.213 viviendas + 5.846 lotes ($ 39.776 millones).

En este marco, resaltó que “la pandemia contribuyó a desnudar muchos hechos en la provincia de Buenos Aires y en el paneta entero de los que nadie quería hablar. Hubo temas que se hicieron inocultables con la pandemia. Ocurrió primero con la salud, con la educación porque se puso en tensión el sistema educativo, con la infraestructura”, y enfatizó: “Pasó también con la informalidad laboral, con la inseguridad. Pasa exactamente lo mismo con el acceso a la vivienda, la pandemia no inventó el problema, pero lo puso a la vista de todo el mundo”.

Por eso, remarcó que, “en lugar de esconder los problemas, los abordamos y encaminamos, pusimos en marcha un proceso de solución”, y agregó: “Con el tema de la vivienda, me animo a decir que es un problema desde sus orígenes. Quiero dejar en claro que el hecho que los y las bonaerenses tengan una necesidad de vivienda no significa que se pueda resolver avanzando sobre los derechos de los demás. Esa no es una solución. Eso hemos visto con las tomas.

Además, el Plan contempla la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda conformada por representantes de todos los ministerios para agilizar las políticas habitacionales con todos los sectores involucrados y establecer desde ahí urgencias y prioridades; y también la reactivación del Registro Provincial de Demanda Habitacional, que contempla la posibilidad de que los bonaerenses se inscriban allí para solicitar el acceso a una vivienda.

En este punto, el gobernador Kicillof apuntó: “Se han descuartizado las áreas y las capacidades del gobierno provincial en lo que respecta al manejo y ordenamiento del suelo en la Provincia. Hoy también vamos a anunciar una reorganización del gobierno en este sentido”.