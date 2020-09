Lazzeretti: “Es muy posible que el ciclo 2021 en la Universidad se inicie de manera virtual”

Lo indicó el rector Alfredo Lazzeretti, en una extensa entrevista con Ahora Mar del Plata. Anticipó que se vienen dos años “de transición y mucha flexibilidad”, opinó sobre el presupuesto universitario y dio detalles de obras y proyectos

La Universidad Nacional de Mar del Plata abre este lunes la inscripción para 2021 y su rector, Alfredo Lazzeretti, estima que el primer cuatrimestre se cursará de forma virtual, tal como sucedió en 2020. Según Lazzeretti, los próximos dos años serán “de transición y de mucha flexibilidad” en la casa de altos estudios y valoró que se hayan cursado el 80% de las materias en lo que va de la pandemia.

” -Es muy posible que el primer cuatrimestre del 2021 tengamos que iniciarlo de manera virtual. Nosotros no vamos a poder volver a una presencialidad como la que solíamos tener, a menos que exista una vacuna. Esas aulas colmadas de estudiantes, hombro con hombro, no van a ser posibles hasta que exista una vacuna. En todo caso, en la medida que sea posible, habrá algunas clases con reducción de cantidad de gente por aula, para garantizar la distancia entre estudiantes. Lo que nos ha dejado como saldo esta experiencia de la cuarentena es que la Universidad ha logrado capitalizar una enorme experiencia en todas sus cátedras, con sus docentes y estudiantes, en lo que es la educación virtual. Es un capital importante que nos va a quedar y, si bien esto no va a cambiar la naturaleza presencial de las universidades públicas en la Argentina, va a incrementar el porcentaje de virtualidad a lo largo de sus carreras. Creo, con toda seguridad, que en el primer cuatrimestre del año que viene va a ser difícil contar con una presencialidad normal” expreso el rector de la UNMDP

Más adelante expresó:” En el mejor de los casos, iremos a una presencialidad parcial o de cursos muy chicos. También habría que aprovechar, si esa posibilidad existe, para que muchos alumnos puedan hacer la parte práctica que no pudieron hacer durante el 2020. En muchas asignaturas solamente se aprobó la parte teórica y falta toda la parte práctica. El año 2021 y 2022 van a ser años de transición, de mucha flexibilidad, de comprender las situaciones y tratar de que la mayoría de los estudiantes puedan seguir avanzando y completando los estudios. cerró Lazeretti. (Fuente ahoramdp.com)