Vidal: “Queremos pedirles otra oportunidad para hacer el mejor gobierno posible”

La ex gobernadora sostuvo que Juntos por el Cambio necesita una «autocrítica seria» y destacó la unidad de la coalición. Además, rechazó ser considerada como «blanda».

La ex gobernadora María Eugenia Vidal convocó a la población a que le dé “otra oportunidad” a Juntos por el Cambio y envió como señal interna que el espacio se tiene que dar una “autocrítica seria” para lograr el “mejor gobierno posible” en el futuro, tras la derrota electoral en las elecciones presidenciales del año pasado.

“Juntos por el Cambio es el espacio que puede sacar adelante al país. Tiene que capitalizar los aprendizajes de los últimos cuatro años, con una autocrítica seria, profunda, diciéndole a la gente que aprendimos de verdad, que escuchamos y estamos juntos, y que queremos pedirles otra oportunidad para hacer el mejor gobierno posible, con la conciencia de que eso no se hace solo ganando la elección, sino que al día siguiente hay que representar al 100% de los argentinos y con quienes piensan distinto”, señaló Vidal en una actividad organizada por el 37° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En un encuentro cargado de definiciones, la ex mandataria reconoció las diferencias internas al interior de la coalición opositora, pero destacó la unidad obtenida a pesar de la derrota en las urnas de 2019. “Tenemos el desafío de construir una nueva mayoría entre los que defienden posiciones más radicales y quienes somos más dialoguistas y aperturistas”, indicó.

Con tono autocrítico, Vidal expuso que la responsabilidad de convocar al consenso es responsabilidad del presidente de la Nación, sea el de Alberto Fernández o Mauricio Macri. “Si faltó consenso en nuestro gobierno, fue más responsabilidad nuestra que de la oposición. Siempre creí que quien está en el poder es quien tiene la mayor responsabilidad”, opinó, al reclamarle al Frente de Todos la importancia de establecer un diálogo entre el oficialismo y la oposición ante la grave situación económica.

Sobre la interna en Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal sostuvo que las diferencias “enriquecen” al espacio luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó a los “tibios” de la coalición. En esa línea, destacó: “En la provincia dimos muchas peleas contra los ‘Pata Medina’, los narcotraficantes, el sistema mafioso legal e ilegal del juego. Que me califiquen de blanda me sorprende, es un lugar poco recorrido para mí. No soy de las que cree que hay que levantar la voz, descalificar o gritar, ni creer que hay buenos y malos para ser firme. En eso sí puedo ser blanda”.