Pejerreyes panzones: los que más abundan en la playa de Miramar

A través de amigos pescadores recorrimos diferentes playas, y nos quedamos en Miramar, donde abundan los pejerreyes panzones. Una hermosa pesca que se pondrá mejor los próximos días.

La localidad de Miramar, situada en el Partido de General Alvarado, fue la segunda en apertura para la actividad de pesca como sustento/recreativa del litoral marítimo argentino. Si bien tiene sus vaivenes con relación al pique, en líneas generales es un pesquero que resulta muy atractivo. En la actualidad, lo que se está dando primordialmente es el pejerrey en la variedad panzón, ya que el escardón y mucho menos el corno no han aparecido. Si bien la pescadilla es una especie que también se puede capturar, como sí abunda en la vecina Mar del Plata, el lecho del mar aquí es de mucha piedra y hace muy difícil su captura.

Hay que destacar que en Miramar sólo está habilitada la modalidad costera, no así desde el muelle ni escolleras. Los aficionados concurren a los lugares de buen rinde, como bancos y zona de piedras, situados entre la propia localidad y Mar del Sur. El equipo que se utiliza, por lo descripto del fondo que produce mucho enganche, es una caña no menor a los 4,20 metros, de lance, potente, no solo para zafar de los enganches, sino también para poder “levantar” las piezas que, no es de extrañar, vengan en dobletes o tripletes, puesto que en los aparejos que tienen unos 3 metros, se ponen entre 3 y 4 anzuelos encarnados con camarón, tirita de magrú y también de lisa salada, mientras que las plomadas no bajan de los 150 gramos, con agarraderas, utilizándose también las denominadas “satélite”, adicionándole un boya elevadora para facilidad la traída de las capturas, con un nylon no menor a 50 milímetros para componer un equipo poderoso. La mirada más curiosa en estas situaciones suelen ser la de aquellos que no son habituales a esta zona, y que en general no conocen la problématica de los enganches.

Finalmente, hay que decir que ya casi es un hecho la suspensión del Torneo del Pez Elefante, algo que ya ocurrió con los de la pescadilla y la brótola, respectivamente. Por ahora, pejerreyes panzones es la posibilidad concreta. En la medida que vayan pasando éstos últimos días de mucho frío y mal tiempo, se ampliará el espectro de especies para los pescadores de Miramar y la zona. (Fuente https://weekend.perfil.com/ )