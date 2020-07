Corte de ruta y protesta por la reducción del servicio de salud en Chapadmalal

Vecinos y vecinas fueron hasta la delegación municipal tras el quite de la ambulancia y un médico por decisión del Gobierno Municipal del Intendente de Mar del Plata. Sin respuestas, cortaron la Ruta 11.

La decisión del gobierno municipal de Gral. Pueyrredon efectivizada semanas atrás de quitar del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Unidad Turística Chapadmalal la ambulancia que atendía las emergencias de los barrios de la zona y a uno de los médicos hizo que este jueves vecinos y vecinas de los barrios afectados se concentraran en la delegación municipal y que luego, al no obtener respuestas, decidieran realizar un corte en la Ruta 11 para exponer la gravedad de la situación que atraviesan.

Desde hace dos semanas, el CAPS de la Unidad Turística Chapadmalal ya no cuenta con la ambulancia que el Municipio mantenía en el lugar y con uno de los médicos que prestaba servicios a su cargo en el marco del convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación.

La preocupación fue transmitida por un grupo de vecinos y vecinas a la propia secretaria de Salud, Viviana Bernabei, quien les ratificó la decisión y les dijo que buscará construir a futuro un centro de salud 100% municipal en la zona.

Sin soluciones y luego de asambleas de los distintos barrios afectados, este jueves vecinas y vecinas fueron hasta la delegación para exponer el malestar, exigir soluciones inmediatas y decidieron cortar la Ruta 11

“Estoy totalmente de acuerdo en el reclamo que están haciendo, en este contexto de pandemia todo el servicio médico y de ambulancias están todas destinadas a eso. Voy a hablar con la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, para ver qué podemos hacer para volver a tener una ambulancia en la Unidad Turística o hacer algún convenio con Turismo”, dijo en diálogo con la prensa el delegado de Chapadmalal, Antonio Curuchet, tras un encuentro con las y los vecinos.

“En este caso a mí como delegación no me corresponde el área de Salud, tengo otras áreas que cubrir pero como estoy en la zona de los barrios como delegación me comprometo a comunicar esto que me vinieron a manifestar”, planteó el funcionario y sostuvo que la decisión de la Secretaría de Salud se orientó a sacar la ambulancia de allí “para poder transportar a todos los pacientes por el covid“.

“Hasta ahora se están manejando con la ambulancia de Playa Serena que es la que está cubriendo todos los barrios del sur hasta que se restablezca de nuevo el servicio”, sumó el delegado.(Fuente quedigital.com)