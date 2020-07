“Si bien hoy pensar en el verano es de ciencia ficción, todos entendemos que va a haber algún tipo de temporada” Ianantuony

El Intendente de General Alvarado explicó las medidas que se adoptaron ante el primer caso de coronavirus y contó cómo se preparan para la temporada.

Sebastián Ianantuony dialogo con el portal Noticias d, y dejo varias afirmaciones de lo que se viene en el distrito de Gral. Alvarado

El municipio de Gral. Alvarado cuenta con tres programas de control. A los nacionales como el Detectar y El barrio cuida al barrio, se le suma el VETE, una aplicación desarrollada por el INTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata destinada a la vigilancia epidemiológica de contactos estrechos. “Ahora tenemos que ser mucho más agresivos y por eso estamos armando un operativo para recolectar la mayor cantidad de datos posible para la aplicación”, comentó el jefe comunal

Para Ianantuony resulta esencial la gran coordinación con ciudades como Mar del Plata y Balcarce, dada la estrecha relación que tienen; así como también el Cuerpo de Inspectores de Covid, que ayuda a orientar a la gente con las medidas de protección y a evitar las concentraciones.

La expectativa turística

Tanto en General Alvarado como en toda la Costa Atlántica la eventual temporada de verano es una de las mayores preocupaciones.

“Me reuní con hoteleros, estamos en comunicación con los ministros Matías Lammens en Nación y Augusto Costa en Provincia, y mantuvimos encuentros con otros municipios costeros para pensar en conjunto los escenarios posibles de la próxima temporada”, explicó el intendente, mostrándose positivo pero cauteloso: “Descontando la pandemia, vemos que las variables macroeconómicas apuntan a un verano igual o incluso mejor que el anterior, pero debemos repensar muchas variables con gran nivel de detalle para garantizarle al turista una experiencia placentera y no un contagio”.

En los hoteles, por ejemplo, se plantea la incógnita de cómo servir el desayuno, si mantener el buffet o llevarlo a la habitación. Otra cuestión es la gastronomía, ya que se piensa en una ocupación del 50%. Para ello, el municipio planea seguir incentivando, además del delivery y el take away, los foodtrucks, para los cuales se deben ampliar los espacios abiertos. Pero preocupa también el sistema de salud y los protocolos ante la posibilidad de un contagio en plenas vacaciones, cuando la cantidad de personas es mucho mayor a la habitual.

Para el jefe municipal son todos problemas que hay que resolver. “Si bien hoy pensar en el verano es de ciencia ficción, todos entendemos que va a haber algún tipo de temporada”, aseguró.

Ianantuony entiende que el escenario internacional no plantea ningún parámetro claro a seguir y que es aún más complejo pensando en las características locales: «En Miami cerraron playas porque crecieron exponencialmente los contagios aunque había uso de barbijos y distanciamiento, que no responde a la lógica de los lugares más populares de la Costa Atlántica. Es difícil pero nos damos el trabajo. No tener una temporada implica pasarla mal todo el año», afirmó.(Fuente noticiasD)