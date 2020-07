En lo de «Rafa»: despedida a mi hermano de la vida

*Por Pablo Menéndez.- Pasaron más de ocho horas cuando sonó mi celular para que desde el otro lado, una compañera de trabajo, me diera la noticia más triste de los últimos años. Fueron dos palabras «murió Rafa», desde ahí todos lo sentimientos se mezclan, tristeza, angustia, y recuerdos. «Rafa» es Rafael Fagonde, profesor de lengua y literatura y director de la Escuela Técnica N° 1 de Miramar.

Rafa es mi hermano de la vida, como dice la letra de Intoxicados » Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar», en esas 14 palabras sintetiza el sentimiento a un gran tipo como lo fue el «Ralf».

Escribo sobre Rafa, porque las letras ayudan a hacer el duelo, aparte él era un enamorado de la literatura, un ejemplo clarifica todo, pocos han leído a los diez años de edad, Homero: la Ilíada y la Odisea, pues Rafa sí, mientras nosotros en la calle de su casa, jugábamos a la pelota, el leía.

La frase En lo de «Rafa» fue la más dicha desde los 13 años, la casa de Cristina, su mamá, fue el centro de la reunión de todos los días. No necesitábamos wsp, ni mensajes de textos, ni nada, la «mejor»tecnología era ir en a lo de «Rafa», ahí de a uno íbamos llegando. Pichi, Chulo, Patricio, Luis, Safi, «Gallego, Pablito, y las chicas de nuestro grupo, Marta, Inés, Mariana, Gabriela, Fernanda, y otros nombres que con el tiempo se fueron sumando. Sin dudas, la respuesta de todos por ese entonces era decir «en lo de Rafa»

En esa casa las reuniones eran hasta la madrugada, su madre «Santa Cristina», estoicamente soportaba esas reuniones y jamás echo a nadie. Charlas, café, mates, y alguna cerveza nos llevaba a hablar de nuestros amores, desamores, ilusiones y desilusiones,

En lo de Rafa, nos pusimos de novios con alguna, con otras fue el lugar de rupturas, la vida fue pasando, y el paso de la adoslecencia, nos llevó a la adultez, sin embargo en lo de Rafa, seguía siendo para muchos el lugar de encuentro y luego salir.

Cuando me casé, Rafa fue el que registró con su cámara, la mayoría de las fotos de mis hijos, es el padrino de mi hija Rosario. Fue el que estuvo al lado en silencio, en mis peores momentos, y fue el primero que siempre se alegró de los logros.

Rafa siempre va estar, porque perpetuo nuestra adolescencia, porque puso en imágenes la vida de cada uno de sus amigos, familia, e hijas. Ya no será lo mismo no escuchar tu voz diciéndome «Petof», nada volverá a ser igual. Se fue mi hermano de la vida, y hoy me tome esta licencia de ser egoísta y rendir un homenaje a Rafa, y con él, a todos los amigos y amigas que transitamos tantos años juntos, ya las redes se han encargado de resaltar su valor como docente, yo resaltó lo humano, lo vivido, y lo lindo que fue ser amigo de Rafa

Hasta pronto «Rafa», se que nos vamos a volver a encontrar y cuando así sea, recordaremos esa hermosa frase de Fray Luis de León «como decíamos ayer»