Pospandemia: desde el Gobierno se piensan en cambios de nombres

En forma exlusiva, y extraoficial, este portal recabo la información, que pasada la pospandemia, el Gobierno de Alberto Fernández piensa en realizar algunos cambios en el gabinete.

La pandemia le cambió la agenda política y económica del gobierno nacional, consigo trajo un desgaste lógico por las urgencias no sólo de la cuestión sanitaria, que se sumo a la delicada situación económica que dejo el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo desde el gobierno se esta pensando en la pospandemia, y como se va encarar ese nuevo desafío. Si todo resulta como la mayoría de los analistas económicos preanuncian con el cierre de la deuda externa, el actual Ministro de Economía, Guzmán, saldría de esa función, e iría a ocupar la Presidencia del Banco central, y en el lugar de él, aunque muchos informan de la figura de Melconian, en la cabeza de Fernández, se acerca más a la necesidad de un economista heterodoxo, más en la línea del lavagnismo, por eso el nombre de Peirano empieza a tener predicamento.

Otro lugar que habría un cambio es en Cancillería, y el nombre de Jorge Arguello, hoy embajador de Argentina en E.E.U.U., es el que pica en punta. Para Fernández es la persona ideal con los tiempos que se vienen. Argentina en su política exterior va a girar más hacia la integración del mundo, a raíz de su aceitada relación con Macron, y Merkel. Según en despachos oficiales «Arguello es la persona indicada para hacer esa tarea».

Otro ministerio que podría subir algunos retoques es el del Desarrollo Social de la Nación. Arroyo, pese a sus esfuerzos, no logra integrar un equipo homogéneo, en un área tan sensible que se le suma a la crisis social. Aunque todavía no hay certezas de nombres para el cargo, se piensa en una figura más cercana al trabajo que viene realizando Andrés Larroque en la Pcia. de Bs.As.

En carpetas hay otros cambios que podrían realizarse sin embargo son algunas direcciones, y organismos oficiales. Lo que si es seguro que pasada la pandemia, el gabinete de Alberto Fernández se viene los enroques, y cambios para dar inicio a una siguiente etapa donde el foco estará en la reactivación económica y social de nuestro país.