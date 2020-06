Gral. Alvarado: se rubricó el Convenio Papero Provincial

En la ciudad de Miramar se realizó la firma del Convenio Papero Provincial, la misma se llevó a cabo en la sede de la delegación regional de Uatre en calle 19 n° 1010.

En el encuentro participaron de la misma Maximiliano Merlo delegado regional Uatre sudeste de la Pcia. de Bs. As, Mario Lastra integrante del Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores rurales y estibadores – Uatre, Mauricio Hernández representante del Centro de Productores de papa de la Pcia. de Bs. As., Carlos Fernández, y Mario Raiteri representantes de la Cámara de Productores de Papa de la Pcia de Buenos Aires y de la Federación Nacional de Productores de Papa ( F.E.N.A.P.P), Alfredo Pereyra representante de la Asociación de Productores de Papa para Industria ( APPI), Juan Ferreyro representante del Centro Papero Tandil, Walter Hernández, Productor independiente, y Marcelo Espinoza representante de la Cámara Papera de la Pcia. de Bs. As,

La rubrica se dio en el marco de una reunión donde se tomaron todas las medidas de bioseguridad necesarias, cumpliendo así con los protocolos que permitieron desarrollar esta actividad por demás importante para la actividad agropecuaria de nuestro distrito.