El miramarense Galeano deja Aldosivi para irse al fútbol ecuatoriano

El defensor central miramarense termina su contrato con la entidad marplatense este 30 de junio

El defensor Leonel Galeano dejará de ser oficialmente jugador de Aldosivi el 30 de junio, cuando finalice su contrato, y fichará con Deportivo Aucas de Ecuador.

El miramarense, de 28 años, jugó las dos últimas temporadas para el elenco portuense y tendrá su segunda experiencia en el exterior ya que tras debutar en primera con Independiente de Avellaneda pasó por Rayo Vallecano de España en la Liga 2013/2014.

El entrenador del Aucas ecuatoriano es otro argentino que pasó por Aldosivi – como jugador y como técnico- Darío Tempesta.

El propio Tempesta le confirmó al diario LA CAPITAL que Galeano jugará para su equipo. “Sí, nos traemos a Gealano para el Aucas. La dirigencia ya está trabajando para ver cómo se arregla el tema del viaje”, confirmó el DT a este medio.

Deportivo Aucas tiene en sus filas a los también argentinos Alejandro Frezzotti (ex Chacarita Juniors), Víctor Figueroa (ex Newell’s) y Sergio López (ex Temperley). (fuente lacapitalmdp.com)