La Empresa Boldt deja sin medio aguinaldo a sus empleados

La empresa Boldt concesionaria de tragamonedas y servicio de gastronomía en casinos de la Pcia de Bs. As, les comunicó a sus empleados que no abonará el medio aguinaldo.

Boldt en una carta dirigida a sus empleados, faltando pocos días para el pago del medio aguinaldo, les informó que no hará frente a ese pago, dejando a los empleados en una situación de vulnerabilidad, en un momento de suma sensibilidad social-económica en nuestro país.

La empresa que es concesionaria de las máquinas tragamonedas desde hace más de 20 años en la pcia. de Bs. As, en que la misma ha obtenido ganancias siderales, plantea a sus empleados, mediante una comunicación, que están en una situación financiera insostenible, deslindando su responsabilidad, y traslada la misma al Gobierno de la Pcia. de Bs. As.

Según fuentes confiables, los empleados en marzo cobraron su mes completo. En el mes de Abril solo cobraron lo que fue depositado a través de Anses, y en Mayo, que se hizo cargo Boldt, cobraron en forma parcial.

La empresa se había comprometido a hacer el pago de medio aguinaldo, y en forma unilateral, con un simple comunicado, le hizo saber que no va abonar, no sólo el medio aguinaldo que por ley corresponde a todos los empleados, sino le avisa que los próximos meses no pagaran los sueldos.

Boldt en su sitio se presenta como una empresa argentina líder en el desarrollo de tecnologías y sistemas aplicados a la administración de instalaciones que requieren soluciones a medida dada la magnitud de sus operaciones. Y según su publicación llevan 85 años de experiencia garantizan la máxima confiabilidad en todo el proceso.

Boldt maneja actualmente la sala de juegos de máquinas tragamonedas en Trilenium de Tigre, de Tandil, Miramar y el Hermitage de Mar del Plata. Aparte da el servicio de software de las máquinas de quinielas en las provincias más grandes del país.