Gral Alvarado: da inicio a la fase 5. Bares y restaurantes abren sus puertas

En la noche de ayer (jueves 11 de junio) el Jefe Comunal de Gral Alvarado, Sebastián ianantouny confirmó el comienzo de a nueva fase, es la cinco (5), denominada «Distanciamiento Social, Preventivo, y Obligatorio». Por este nuevo decreto (1110/20) se permite la apertura de bares, restaurantes y demás comercios ligados a la gastronomía. El horario es de 8 a 00:00 hs.

Con cero casos positivos de Covid-19, General Alvarado, da inicio a la fase 5, la misma transita a la nueva normalidad, con los resguardos y medidas de bioseguridad necesarias, queda prácticamente queda todo abierto al público.

Cuales son las nuevas actividades habilitadas:

La apertura al público y en todas sus modalidades (delivery y Take Away) a bares, restaurants, pizzerías, cervecerías, heladerías, rotiserías, casas de comidas y todo lo referente a la actividad gastronómica. Los mismos se deberán ajustar a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la Pcia de Bs As.

Todo el circuito comercial, tanto mayoristas y minoristas y a todo tipo de actividad, a abrir sus puertas con el horario habitual que cada comercio y/o actividad crea conveniente.

Se permiten las reuniones familiares y/o sociales con un tope de hasta 10 personas. Como asimismo también a las Iglesias, Templos, y todo encuentro religioso.

Se autoriza a las actividades deportivas con fines recreativos y saludables deberá ser en forma individual, sin contacto y con distanciamiento físico de 2 mts. Y a las actividades deportivas (gimnasios, pilates, spinning, funcional. ,etc) deberán ajustarse a los protocolos debidamente aprobados. El horario dispuesto será de 7:00 a 00:00 hs.