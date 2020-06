A. Finocchiaro: «No hay que entrar en la dicotomía falsa “cuarentena o no cuarentena” «

El exministro de Educación de la Nación, Alejandro Finoccchiaro realizó declaraciones programa de Agustín Serenellini en FM Late, en la misma expresó: «en cualquier país del mundo con calidad democrática por lo menos aceptable, en la situación en la que estamos viviendo, el gobierno toma las decisiones y la oposición apoya, sin olvidar su rol de contralor. La oposición debe ocupar el lugar de una crítica razonada y razonable».

«No hay que entrar en la dicotomía falsa “cuarentena o no cuarentena” o “vida o muerte”. Nadie está diciendo que la cuarentena no sirve o que queremos salir a la calle inmediatamente, porque sabemos lo perjudicial que puede ser eso. Y lo sabemos porque hemos gobernado. Todo aquel que ha tenido esa responsabilidad lo sabe, como Rodríguez Larreta, por ejemplo. Como Horacio conoce la responsabilidad que tiene con cada ciudadano de Buenos Aires, es una persona que acuerda coordinar políticas con Provincia y Nación. Porque sabe que si no va a ser peor para todos. Incluso, aunque tenga que aguantar algún berrinche de alguien del kirchnerismo.» manifestó Finocchiaro

El exministro reflexionó: «nosotros representamos a la gente que necesita ayuda, que está asfixiada económicamente. Y lo dicen todas las personas de nuestro espacio, cada una en su estilo, es que debemos entrar en una cuarentena inteligente. El Presidente se equivoca, a mi entender, cuando ve esto en una sola dimensión, la de los epidemiólogos. Tiene que verlo con epidemiólogos, con empresarios, con productores, con economistas, con especialistas en desarrollo social, en educación.«

» No vaya a ser que las muertes que evitamos hoy por el Covid se produzcan en unos meses. Porque va a haber una abrupta caída de mucha gente en la pobreza y que no sabe sobrevivir en ese estado. El Presidente tiene que escuchar otras voces y mostrarle a la sociedad una vía de salida. El gran problema de los que gobiernan hoy es que están acostumbrados a escuchar una sola voz y a hablar con un único registro». declaró el dirigente del PRO

«No le estamos diciendo al Presidente que queremos que se termine todo esto ya, no le estamos diciendo que queremos morirnos. La gente necesita comer, necesita trabajar. Tenemos que empezar a reactivar todo esto, no solo desde lo económico. Hay que atender, además anímica, psicológica. El Presidente también tiene que ocuparse de la angustia de la gente, porque para eso fue votado, no para enojarse». cerró Finocchiaro.