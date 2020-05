Finocchiaro cuestionó con dureza las políticas del gobierno

El Ministro de Educación de Nación y Provincia, Alejandro Finocchiaro, en declaraciones radiales arremetió contra el programa educativo de la actual gestión y acusó de «adoctrinamiento».

Los tiempos de tregua entre oficialismo y oposición a causa de la pandemia del coronavirus, poco a poco parecen haber llegado a su fin. Los dardos van de un lado a otro y en distintas apariciones públicas no pierden la oportunidad para disparare con munición gruesa. Se avecina un año electoral en el horizonte y eso empieza a pesar.

En este sentido, quien alzó la voz con dureza es el exministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. «En la lógica del kirchnerismo está el adoctrinamiento escolar.», disparó en declaraciones a una radio rosarina. Agregó: «Un docente tiene que enseñar a sus alumnos la amplia variedad de miradas que existen, pero enseñarles a pensar con criterio para que ellos puedan hacer la propia elección».

En la misma sintonía, quien también pasó por la cartera educativa bonaerense señaló que «en los contenidos de los cuadernillos de Seguimos Educando hay material de coyuntura que no es pertinente con los núcleos de aprendizaje prioritarios que los chicos deben adquirir por los diseños curriculares. Falta de rigurosidad. Como siempre han hecho cuando gobernaron en los 12 años anteriores al 2015, hay un tremendo reduccionismo histórico, preguntas capciosas, sesgo ideológico, exaltación de la figura presidencial y de algunos ministros, cuestionamientos a políticas llevadas a cabo por provincias donde el kirchnerismo no gobierna, eso es lo que está mal».

En tanto, Finocchiaro manifestó que «claramente, esto tiene por fin hacer propaganda política. Para hacer publicidad de los actos de gobierno el Ejecutivo tiene pauta oficial».

Añadió: «Es grave porque se trata de chicos que están formando su opinión, no debemos enseñarles qué deben pensar. Esto no es extraño, está la lógica de la tentación autoritaria. De alguna u otra manera, el gobierno dictó este aislamiento con dudosa constitucionalidad, ya que restringe libertades por decreto. Pero frente al miedo que la pandemia nos provoca la sociedad ha definido que esto es legal. Lo que no debe hacerse, frente a estos poderes extraordinarios que ha asumido es que el gobierno saque ventaja, que los aproveche para mandar estos cuadernillos y adoctrinar a los chicos».

Por último, el exfuncionario disparó: «Nosotros queremos vivir en un mundo lleno de diversidad. Un mundo donde todos los que somos diferentes, y todos lo somos, podamos existir en una sociedad próspera. Si Ud. consagra el Ministerio a Paulo Freire, a ese Ministerio lo controla Ctera, y ese Ministerio adoctrina a los chicos y a las chicas, este país va mal».