Gral. Alvarado: El consejero escolar Martinez de Vedia Escolar apeló su remoción y denunció irregularidades internas

El consejero escolar, y extesorero, Nicolás Martínez de Vedia, quien fuera apartado del cargo por decisión de sus pares pese que aún continúa en gestión. Envío a los medios de Gral Alvarado, la decisión del HTC de la Pcia. Bs. As. De Vedia se opuso, en su momento, a la contratación de gasistas no matriculados para obras en instituciones educativas. Apunta en su posición, fuertemente, a Valeria Ordoñez, quien fuera una especie de interventora del Consejo Escolar en el períodos 2017/2019.

El Consejo Escolar de General Alvarado arrastra inconvenientes internos desde la gestión anterior, debido a que el ex tesorero, Nicolás Martínez de Vedia, fue removido hace algo más de un año durante asamblea y posterior elevación de informes a la Dirección Contable de La Plata e intervención del entonces director de Provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario.

De todas maneras, no conforme con esa determinación, el actual vocal tercero del organismo presentó denuncias ante la Fiscalía General de Mar del Plata que posteriormente fueron derivadas a la UFI 10 de Delitos Económicos y contra la Administración Pública.

“El problema surgió porque me opuse a firmar la contratación de gasistas no matriculados para obras en las escuelas. A raíz de eso decidieron apartarme del cargo durante una asamblea en la cual no estuve presente ya que nunca fui notificado, además tenía licencia por enfermedad y por ende no tuve el derecho de defenderme. Además nombraron una secretaria técnica sin concurso que tomaba decisiones, algo que está fuera de la ley”, dijo de Vedia ante el portal LA CAPITAL.

El conflicto estalló durante la gestión de Gabriel Biocca como presidente del Consejo Escolar, quien ahora continúa como secretario.

“Lo demandé penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público en cuanto a llevar adelante una remoción violando lo que establece la ley provincial de educación, y también por el envío de personal no matriculado para trabajos de gas en instituciones educativas. Tengo todo documentado”, declaró.

Desde diciembre pasado tras los resultados eleccionarios, la titular del cuerpo, que se modificó en su integración pero sigue teniendo mayoría de Juntos por el Cambio, es Luján Ceriotti.

“Posteriormente el Tribunal de Cuentas de la Provincia me informó que no se me imputaba ninguna irregularidad e ilegalidad como tesorero y a la vez confirmó que mi remoción fue infundada, improcedente e ilegal”, amplió.

De Vedia, quien continúa adelante con una serie de denuncias, declaró que, “la vicepresidencia del Consejo Escolar continúa vacante algo que no corresponde y se me inventó un cargo de vocal tercero que en esta jurisdicción no existía”.

Por último, el funcionario educativo expresó: “Pedí por nota ante la Dirección de Consejos Escolares que se me restituya en mi cargo original por los dos años que establece la ley 13688”.(Fuente lacapitalmdp.com)