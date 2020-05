Gral. Alvarado: Ianantuony: “La comunidad ha entendido lo grave de la situación desde el primer momento”

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, destacó la responsabilidad social de la comunidad que tiene como resultado no tener aún ningún caso confirmado en ese distrito.

El jefe comunal explicó a al portal La Quinta Digital el sistema de salidas recreativas implementado por el Ejecutivo: “Tomamos la decisión que sea de 13 a 16 horas, ya que los horarios de mayor tránsito es desde las 8 o 9 de la mañana a las 12 de mediodía”.

“Generamos esa ventana de 3 horitas para que la gente pueda hacer esa salida recreativa, en los mismos términos que planteó presidencia de la Nación que es no correr, no trotar, que los chicos vayan con un solo padre, no lleven pelota, ni bicicleta, ni patines ni elementos de juego”, agregó.

Sobre la situación económica y cómo impacta el Covid-19 en esa ciudad de la quinta sección electoral, aseveró, “estamos preocupados como cualquier distrito, la realidad que hemos tenido las cajas cerradas, no cobramos impuestos, y a las familias se les va a poner muy difícil para pagarlos”, y detalló, “estamos en la misma situación que la amplia mayoría de los municipios del interior de la Provincia con lo que va a ser el pago de sueldos, hacia futuro se viene el aguinaldo, la vemos muy complicada sin la ayuda de Nación y Provincia, por eso estamos en permanente vinculo con el gobernador Axel Kicillof evaluando de qué manera podemos paliar esta situación”.

Por otro lado, el jefe comunal explicó algunas de las medidas que encuentran tomando para acompañar y dar respuesta a los vecinos de manera remota: “en la gestión municipal del actual diputado bonaerense Germán Di Cesare se había lanzado una aplicación basada en whatsapp para lo que es alerta ciudadana: es una especie de botón de pánico. Tomamos esa tecnología y lanzamos la herramienta Dr. Bot donde se pueden realizar consultas sobre coronavirus, autotest y solicitar contención emocional”.

“Estamos armando con estudiantes de enfermería local y de Mar del Plata una especie de call center para derivar casos de violencia de género, salud en general y contención emocional. Hay un grupo de psicólogos que está brindando ayuda porque está muy complicada la situación psicológica, hemos tenido varios intentos de suicido”, advirtió Ianantuony.

Por último, el intendente se mostró orgulloso con este medio al afirmar que “fuimos el distrito del sudeste con mayor acatamiento de la cuarentena”, y alegó este logro a que desde el Ejecutivo local “hay mucho trabajo de comunicación, y la responsabilidad social de la comunidad que ha entendido lo grave de la situación desde el primer momento y ha cumplido con las indicaciones que hemos realizado”. [La Quinta Digital]