Gral. Alvarado: «hasta acá estamos contentos como se viene llevando a cabo la cuarentena». afirmó Ianantuony

El Jefe comunal de Gral. Alvarado, Sebastián Ianantuony, sostuvo al portal el marplatense que «hasta acá caso estamos contentos con como se viene llevando a cabo la cuarentena.

«Hemos implementado controles en los accesos tanto de la localidad de Miramar, como de cada una de las localidades que integran el partido de General Alvarado y eso hasta hoy nos ha permitido que no tengamos ningún caso positivo» afirmó el intendente

«Nos hemos reunido con el gabinete y estamos evaluando como darle continuidad a la cuarentena, teniendo en cuenta una posible extensión. La semana pasada hablamos con el gobernador Kicillof, para enviarle las excepciones, con los protocolos correspondientes para introducir nuevas actividades que no fueron contempladas en el decreto nacional«, destacó.

«Ahora comenzaremos a evaluar la reanudación de la obra privada, por lo que estaremos convocando a los gremios y a los colegios profesionales, para que unifiquemos un criterio común, con respecto al protocolo sanitario. También he mantenido comunicación con la ministra de Gobierno, Teresa García, porque no estaba especificado el articulado de atención médica, con respecto a aquellos profesionales que no son estrictamente médicos, pero son servicio de apoyo, como los psicólogos, Kinesiólogos, Podólogos y Nutricionistas, entre otros», detalló el jefe comunal de General Alvarado.

En referencia a la espera de una ayuda por parte de la provincia en referencia al aspecto económico del municipio, Ianantuony indicó que «sin dudas la situación económica es crítica para todos los municipios. En nuestro caso, a partir de la semana pasada reabrimos la caja, pero se entiende que en este contexto, se va a alcanzar una caída histórica en la recaudación y esto complica seriamente las finanzas de cualquier municipio, por mas ordenado que se encuentre«.

«Realmente es una situación muy compleja que nos preocupa, sobre todo para los meses venideros y los aguinaldos del mes de Junio. Seguramente le encontraremos una solución, pero sin dudas es algo que merece una análisis profundo, para no perjudicar a los mismos de siempre», subrayó.

Finalmente con respecto a lo que viene con la cuarentena, Ianantuony sostuvo que «entiendo que se viene un escenario de flexibilización, con una reactivación de la economía y la presión de los sectores populares que necesitan que esto suceda, para no entran en un nivel de asistencialismo, que no seria posible afrontar incluso a nivel Provincia y Nación». Fuente elmarplatense.com