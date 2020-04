Guzmán presentó la oferta a los bonistas con una quita de quita de USD 41.500 millones de capital e intereses

«Mañana va a ser un día muy importante. Porque los mercados van a saber lo que Argentina puede pagar y cumplir. No estamos firmando cheques en blanco», dijo Alberto Fernández.

Alberto Fernández presentó junto a Martín Guzmán la propuesta oficial para la reestructuración de la deuda externa ante los gobernadores y el público.

La quita de intereses es del 62% y una quita de capitales del 5,2%, es decir de 3.600 millones de dólares en capital 37.900 millones de dólares en intereses.

El presidente destacó que el gobierno prefirió «ser serios» y no usar al coronavirus como excusa para pedir una reducción y que se respetó un sendero estratégico en el que primero se le pidió al FMI.

La oferta incluirá una quita del 62% en intereses y 2,33% en capital. Comenzará a pagarse en 2023 con un interés de 0,4% que irá subiendo hasta 4,5% con un promedio de 2,33%.

Destacó que hay «fuertes similitudes» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló: «Hoy la Argentina no puede pagar nada» y sostuvo que no sólo en la actualidad no puede hacer frente al pago de la deuda, «sino que durante ciertos años no puede pagar».

«Lo que la Argentina propone es algo consistente con lo que consideramos en un marco sostenible», enfatizó Guzmán, quien afirmó que los acreedores piden «más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad». «La realidad es que eso destruiría el futuro y las oportunidades de millones en la Argentina. Es algo que nosotros no vamos a permitir», apuntó Guzmán.

La reunión se realizó en la residencia de Olivos y también participó la vicepresidenta, Cristina de Kirchner, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Entre los que concurrieron a Olivos están Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Morales (Jujuy), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán) y Jorge Capitanich (Chaco).

También asistieron Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Perotti (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan) y Arabela Carreras (Río Negro).

En tanto, por videoconferencia participaron Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

Axel Kicillof también participó a la distancia «por una cuestión de responsabilidad», según confrmó, tras haber visitado el viernes pasado un hospital en la localidad de San Martín donde se confirmaron 15 casos de coronavirus.