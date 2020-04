S. Ianantuony pone el eje en medidas preventivas para el ingreso de Gral. Alvarado

En contacto con el portal GLP, el intendente de General Alvarado, sebastián Inanatuony habló sobre cómo está sobrellevando su Municipio la pandemia del Coronavirus.

E l intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, dialogó con el portal Grupo La Provincia. En la charla, contó cómo está afectando el Coronavirus a su distrito y las medidas que se han tomado. También destacó el rol desempeñado por el Gobierno nacional comandado por el presidente Alberto Fernández.

¿Cómo está sobrellevando la pandemia?

Acá estamos en Miramar ciudad cabecera del distrito de General Alvarado. Realmente estamos transitando este tiempo que nos toca que es muy complejo y estamos trabajando muy fuertemente para contrarrestar los efectos.

¿Cómo está el tablero numérico? ¿hay personas afectadas o casos sospechosos?

No, hoy no tenemos ningún caso positivo. Hasta el momento eso nos distingue un poco de la zona. Hace unos días salió una nota en un diario de circulación nacional diciendo que somos unos de los distritos con mayor aceptación de la cuarentena y eso es por el esfuerzo de toda la sociedad que a través de las distintas políticas públicas que hemos implementado las han acatado y tenemos la suerte junto con Balcarce de no tener casos positivos y ni siquiera casos sospechosos o en estudio. Sí los hemos tenido al principio de esta semana, cuadros de neumonía con los cuales se tuvo que activar el protocolo de Coronavirus, una persona de 86 años y una de 99 que ya fueron descartados por el INE de Mar del Plata.

La cercanía con Mar del Plata es realmente importante, ¿no?

Sin duda. Mar del Plata ya tiene 7 casos positivos y la verdad que nos preocupa. Podemos identificar básicamente dos factores de riesgo claves. Uno es el tema de los locales que fueron al exterior y provienen de un país de riesgo. Ahí nosotros venimos monitoreando desde primer momento con información que nos manda Migraciones. Estamos a tres días que se cumpla la cuarentena obligatoria de casi el 95% de las personas de las cuales no han presentado síntomas. Ahora se reabre la repatriación y vendrán algunas personas de Perú y Brasil.

¿Cómo se preparan para esos casos?

Desde el primer momento y fuimos uno de los primeros en implementarlo se establecieron puntos de control en los accesos a la ciudad, se toma la fiebre, los datos y aquellos casos que son detectados en el punto de control o que tenemos información de Migraciones hay todo un equipo de funcionarios que pasan por los domicilios para controlar que se esté guardando la cuarentena. El otro gran segmento de riesgo tiene que ver con el tránsito de alimentos y con el flujo constante que tenemos con Mar del Plata y también con San Cayetano por ejemplo que ya tiene casos positivos y es zona de papas y semillas. En este momento acabo de firmar un decreto para aumentar las medidas de seguridad en los puntos de control pidiéndoles a los transportistas que en la entrada al distrito se bajen, laven las manos y se desinfecten los camiones.

¿Hoy a qué le teme más?

Básicamente al punto de quiebre que será el primer caso positivo y con eso venimos trabajando fuertemente con el equipo de salud para hacer una disposición del Hospital y trabajar con la clínica para que las derivaciones no atiendan a las cuestiones de la sanidad pública o privada sino que atiendan a las complejidades que tengan que atenderse. La preocupación hacia adelante tiene que ver con la reactivación económica. Hay un gran trabajo adelantando compras del año para contar con alimentos para una comunidad que está sufriendo el parate total de la economía.

¿Cómo imagina el momento de salida de la cuarentena?

Estamos expectantes a lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Entiendo que la meta se haya puesto hasta el 12 de abril y entiendo también que algunas medidas se van a empezar a relajar con la mirada puesta en reactivar algunas otras que permitan que la gente empiece a salir a los espacios públicos. Algunos municipios ya han habilitado a los parqueros, nosotros por una cuestión sanitaria no lo hicimos. Hay también otras cuestiones como el dengue que hacen que se reevalúen cuáles son las actividades esenciales.

¿Cómo está el humor social en General Alvarado?

Hay muchísima aceptación de las medidas que se han tomado. La gente está muy confiada y a la vista están los resultados. Por supuesto siempre hay casos a resolver y contamos con la colaboración de las fuerzas de seguridad que asesoran y asisten. Estamos en un muy buen escenario. Vamos a redoblar los esfuerzos y seguir trabajando en esos sentidos.

En el ámbito de la pandemia el presidente Alberto Fernández ha sorprendido a propios y extraños. Hoy algunas voces se levantan pidiendo ajustes en el plano económico, ¿qué piensa al respecto del rol del Gobierno nacional?

Sin duda estamos gratamente sorprendidos por la seriedad con la que se ha tomado todas las medidas sanitarias. Estamos en contacto permanente con funcionarios nacionales, puntualmente con el área de Desarrollo para dar respuestas a aquellas cosas que están muy por fuera de las capacidades financieras de un municipio. Hoy vemos dificultades en el sector medio que no está alcanzado por esta medida de los 10 mil pesos, la AUH y todas las políticas públicas que han tenido que ver con recomponer el tejido social. En los espacios que vamos teniendo con funcionarios provinciales y nacionales estamos planteando esa problemática.

Confiamos en el liderazgo de nuestro presidente y de nuestro gobernador. Realmente se vienen tomando medidas acertadas y nosotros venimos aplicando todos los protocolos necesarios. Implementamos todo aquello que nos permite la ley para ayudar a la población más vulnerable.