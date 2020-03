Fabio Gimenez, un miramarense nos cuenta la situación en España.

Fabio Gimenez, es un miramarense que esta a punto de cumplir 30 años en España, más precisamente en Cataluña, en Mataro. elrecado.net se comunicó con Fabio y nos relató su cuarentena, y el cuadro de situación.

Fabio expresó «que desde el aislamiento solo he salido dos o tres veces. La situación es complicada, pese a todas las medidas tomadas, el nivel de contagio y de muertes es muy alto».

«Acá la gente esta enojada porque dejan morir a los viejos, y ni siquiera se pueden despedir de sus familiares, algunos alcanzan dar su adiós a tráves de una tablet o celular» manifestó Gimenez.

Más adelante el «Chaqueño» como le dicen sus amigos de Miramar, nos comentó: «estoy a punto de cumplir 30 años de mi llegada a España, y será un cumpleaños diferente, por todo lo que se esta viviendo, por ese entonces jamás pensé que esto podía suceder».

«Hablando de Argentina: «deben tomar conciencia, veo todavía mucha gente que no se da cuenta que esto no son vacaciones. Sé que en Miramar no hay casos, que sigan así, que se queden en casa, que denuncien a los comerciantes que abusan en los precios. No todos, pero es lamentable que suban el agua, los lácteos, la carne, y aprovecharse de esta difícil situación» reflexionó Fabio

Sobre los demás miramarenses, que tienen contacto, Marcos, Rosana Pereyro, y Legui, están todos bien. Nos comunicamos siempre y tratamos de hacernos el aguante.

Fabio al final de la entrevista, se emocionó al recordar a Raúl y Elsa (sus padres), de sus hermanas, sobrinas, y nos hizo escuchar los aplausos que en ese momento ocurría en su lugar.

Cerró recordando a Miramar, su ciudad, pidiendo que todos se cuiden, y que entre todos vamos a salir.