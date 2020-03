No habrá colectivos, trenes ni vuelos durante el fin de semana para desalentar el turismo

El ministro de Transporte, Mario Meoni, brinda una conferencia de prensa para explicar cómo adecuadará el transporte de pasajeros al operativo para frenar el avance del Coronavirus.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció una fuerte restricción del transporte de pasajeros de larga distancia para el fin de semana largo para desalentar el movimiento de personas con fines turísticos: se suspenden todos los viajes de colectivos, trenes y vuelos de cabotaje. La medida regirá desde el viernes a las 00:00 hasta el miércoles a las 24:00.

El funcionario, además, aclará que habrá «fuertes controles en las rutas» sobre los autos particulares. «Estamos tomando medidas a partir de las instrucciones del Ministerio de Salud», aclaró.

«Estamos en una situación muy difícil, no estamos dando feriados, no estamos dando fancos ni vacaciones«, aclaró. «Vamos a ser muy estrictos», agregó. En tanto, el transporte de carga no sufirá modificaciones por lo que no habrá riesgo de desabastecimiento.

Meoni también informó que para el transporte «en general» regirá la prohibición de que viajen personas parados. «Todos deberán ir sentados», aclaró. Con esta disposición se busca evitar micros y vagones repletos de gente.