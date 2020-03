Gral. Alvarado: se inauguró las sesiones ordinarias del HCD

En el día de ayer, lunes 9 de marzo, se desarrolló la inauguración de las sesiones ordinarias del HCD. La misma estuvo a cargo del Jefe Comunal de Gral. Alvarado, Sebastián Ianantuony. Estuco acompañado por funcionarios municipales.

Ianantuony afirmó «para poder ejercitar esa escucha activa y afrontar los desafíos que nos depara el futuro, necesitamos un Estado Municipal moderno, que aproveche las ventajas que ofrece el mundo de la tecnología y los saberes digitales. Por eso en el día de hoy se ha creado el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), de carácter estratégico y dependiente de la Secretaría de Gobierno.»

Más adelante el jefe comunal, expresó: «El frente político que integramos a nivel nacional y provincial ha puesto el foco en estos casi 90 días de gestión en tres premisas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la intervención urgente: el hambre que sufren nuestros compatriotas a lo ancho y a lo largo de nuestro país y de nuestra provincia, fruto de las políticas neoliberales de los últimos cuatro años. En segundo término, poner la Educación en el lugar que se merece con la puesta en marcha de dos programas, “Escuelas a la Obra” de la provincia y “Argentina Unida por el Trabajo y la Educación” de la nación, para darle a los niños y niñas el entorno necesario para una instrucción de calidad. Y tercero, un paquete de medidas que nuestro gobernador Axel Kicillof anunció para impulsar la producción y el empleo enmarcado en el programa “ArribaPymes”, que contempla créditos blandos y facilidades para afrontar las deudas impositivas y previsionales para los empresarios Pymes y pequeños productores.»

«Reivindicar la Educación Pública, que no es “un lugar en el que se cae”, más bien es el instrumento de igualdad y de movilidad social ascendente indiscutido, permitiendo llegar al conjunto de la población desde el maternal hasta la universidad, aunque hasta no hace mucho quienes nos conducían sostenían que “ahí los pobres no llegaban”. Esto no fue dicho en el siglo pasado, pero en este ejercicio de la memoria que propongo, me permito recordar que hace unos meses, en noviembre pasado, se cumplieron los 70 años de la gratuidad en la educación universitaria, impulsada por el presidente Perón y que en sus propias palabras sobre su legado hablaba de la importancia de que las casas de altos estudios se hayan llenado de hijos de obreros» siguó dando curso a su oratoria, S. Ianantuony.

El Jefe comunal, adelantó: «que desde el área de Desarrollo Humano se implementará a la brevedad con articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Banco Provincia la entrega de la Tarjeta Alimentar, dedicada a garantizar el acceso a una alimentación saludable, promoviendo el consumo de carne, leche, frutas y verduras. Será una inversión mensual de 7.4 millones que se inyectará a la economía local, con un total de 1455 beneficiarios.»

«Se pretende potenciar el proyecto “Fondo Solidario de Materiales”, otorgando la materia prima para obra; como así también la construcción de módulos de techo prefabricado para emergencias, realizando la construcción con personal técnico calificado del mismo Municipio. Realizar gestiones ante los distintos ministerios para obtener insumos y materiales, como así también la provisión de casillas prefabricadas de madera para atender las urgencias.» manifestó el Intendente Municipal

«Creo en todos los alvaradenses, aun construyendo en las disidencias, siempre en un marco de respeto y con la esperanza que el debate nos encuentre trabajando para lograr las síntesis superadoras. Es preciso abandonar la lógica binaria del amigo-enemigo. Solo así podremos volver a poner el eje en llevar adelante las transformaciones necesarias para saldar las inequidades de los sectores postergados, promover el desarrollo y cumplir los sueños de nuestra gente. « Cerró su ponencia, Sebastián Ianantuony.