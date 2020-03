YPF busca petróleo en las costas de Miramar y Mar del Plata

Con un buque de bandera china, la empresa estatal prepara un plan para avanzar con la perforación de un pozo dentro de los próximos dos años.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) avanza por esta fecha con un ambicioso plan para perforar un pozo en busca de petróleo que se encuentra ubicado en la costa de Mar del Plata y Miramar.

Marcelo Guiscardo, el presidente del Cluster de Energía Mar del Plata, quien adelantó que la empresa estatal tiene previsto iniciar los trabajos dentro de los próximos dos años con un buque de bandera china.

«Parece muy largo pero realmente no lo es porque las contrataciones de estos barcos son multianuales. El pozo va a estar a unos 160 kilómetros al este de Mar del Plata», afirmó el sociofundador de la empresa QM, y aclaró al respecto: «Si en ese lugar se encuentra petróleo, no sería de la Provincia porque es en aguas argentinas que son federales».

El empresario dijo que si efectivamente se produce el hallazgo de hidrocarburos en la zona quedaría habilitada la posibilidad de «empezar a buscar en otros lados». «La oportunidad está y se suma a esto las 13 compañías que ganaron las licitaciones que lanzó el Gobierno por áreas que van desde la Bahía de Samborombón hasta la altura de Miramar. Son miles de kilómetros cuadrados mar adentro», indicó.

Frente a Mar del Plata se encuentra la Cuenca Argentina Norte, que tiene una profundidad que se extiende desde los 200 metros hasta los 1300 metros y de los 1200 a los 4000 metros en aguas ultra profundas, en las cuales se licitaron más de 100 mil kilómetros cuadrados, según lo que se consignó oficialmente.

Guiscardo aclaró que YPF ya comenzó con los trabajos en el área de acción hace tres años para avanzar con la etapa de «prospección sísmica», en la cual se envía un buque para recopilar diferentes datos de interés para la futura perforación. Por esta fecha, la embarcación que está a cargo de estas tareas es el Hay Yang Shi You 720 que llegó en reemplazo del BGP Pionner.

«La semana pasada estuvo en Mar del Plata y viene siempre para tener provisiones de comida y de todos los recursos que necesita la tripulación para poder cumplir con el trabajo», aseguró el referente del cluster que aglutina a 50 empresas de la ciudad que abastecen de insumos, maquinarias y servicios al yacimiento de Vaca Muerta.

El responsable de QM explicó que la contratación que aún debe definir YPF es para hacer «estudios específicos de las áreas en la que después se hará la exploración». «Con un barco, se envían ondas sonoras al lecho del mar, y esas ondas rebotan del lecho y después rebotan con cada cambio que se produce. A 2 mil metros del barco, se pone una tirada de bollas que recogen los ecos de las ondas que fueron para abajo. Entonces, estudiando los ecos y el tiempo que tardan los cambios, se determina qué tipo de yacimiento hay», detalló, sobre el proceso.

En este marco, al referirse también a los anuncios que hizo el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones del Congreso en su intención de convertir a Buenos Aires como una provincia «petrolera», Guiscardo consideró que por ahora se trata «más de un sentimiento y un deseo que algo que podría llegar a suceder» en el corto y mediano plazo.

«Para entrar al círculo de la Organización Federal de Estados Productores de Petróleo (Ofephi) hay que poder producir petróleo o gas. La Provincia tiene chances en el futuro de ser productora por los programas off shore que se están haciendo ahora pero no sé cuán lejos de la costa hay que estar para que se considere de órbita provincial y no federal», planteó./fuente 0223.com.ar