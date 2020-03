Federal «A»: Círculo se vino con las manos vacías de San Luis

El conjunto de Alexis Matteo tenía una dura parada y así fue. Lo venía manejando bien pero un tiro libre lo dejó sin nada ante Juventud Unida Universitario que sumó su sexto triunfo consecutivo.

Más allá del empuje en el último tramo del partido, Círculo Deportivo no pudo conseguir sumar en San Luis y terminó cayendo 1 a 0 frente a Juventud Unida Universitario en un encuentro correspondiente a la 21ra fecha de la Zona Sur. El conjunto de Alexis Matteo lo tenía controlado y una pelota parada ejecutada de gran manera por Daniel Carrasco destrabó el encuentro para el local que sumó su sexta victoria consecutiva.

Por lo que mostró en el arranque del partido, parecía que a Círculo le iba a costar mantenerle el ritmo a un Juventud que salió decidido a ratificar lo hecho en las últimas fechas. Sin embargo, después de esos embates, de recuperar la pelota en base a presión y llevar el partido cerca de Del Curto, el «Papero» se afianzó en la mitad de la cancha y ya no sufrió esa etapa. En el transcurso que dominó el local, tuvo dos chances claras de convertir. Marcos Cabrera captó un rebote en la medialuna y sacó un derechazo que dio en la base del caño izquierdo de Del Curto que sólo atinó a mirar. En la siguiente, desbordó Garro a Pájaro y metió el centro rasante que superó la estirada del arquero y, por suerte para los de Matteo, Cicolloni, dentro del área chica, la tiró por arriba del travesaño.

A partir de ahí, ya no tuvo argumentos ofensivos el conjunto puntano para llegar y el trabajo de Buzzini y Prado comenzó a ser más importante en la recuperación, el desgaste de Vértiz y Ullúa para desdoblarse y la solidez defensiva. Sí, es cierto, quedó demasiado aislado Enzo Vértiz, sin participación. Y la otra ocasión de gol que hubo en la etapa, fue para la visita. Tiro libre en tres cuartos de cancha que buscó el área, Nahuel Pájaro se elevó, peinó y Lucero se lució, valga la redundancia, para cachetear del ángulo derecho y ahogarle el primer tanto al «Rojo». El resto de la etapa fue parejo, con el local teniendo la iniciativa pero sin lastimar y la visita, cómoda con el desarrollo, expectante para salir de contra.

Todo lo que aguantó bien en la primera parte, se le escurrió en un ratito del complemento. Porque otra vez Juventud salió a marcar territorio y De Hoyos tuvo un mano a mano con Del Curto que ganó el arquero. Pero esa jugada siguió, una infracción innecesaria en el costado del área y una ejecución perfecta de Daniel Carrasco, para colgarla en el ángulo izquierdo del capitán, alcanzó para que el local saque ventaja a los 8′. El gol cayó como un baldazo de agua fría y le costó reaccionar al «Papero». Por eso, intentó despertarlo Alexis Matteo y mandó a Juan Manuel Lazaneo por Prado, armó un clásico 4-4-2 y a buscarlo. Sin embargo, por poco no llega el segundo de juventud con un tiro libre desde su propio campo, que agarró adelantado a Del Curto y pegó en el palo. Enseguida, «Piki» mandó a Francisco Leonardo por Vértiz para ver si podía encontrar el fútbol que le faltaba.

Más allá de las modificaciones, el «Papero» no podía llegar al arco de Lucero y estaba más cerca del segundo Juventud que la visita del empate. Lo rescatable era que, para el cuarto de hora final, la distancia seguía siendo corta y cualquier pelota lo ponía a tiro de la igualdad. Encima, Figueroa se lesionó, Fuentes no tenía más cambios y volvió a ingresar sólo para no quedarse con un hombre menos. Con el corazón, Círculo fue y fue para intentar volver con un punto. El entrenador se la jugó, mandó a Atlante por Corti y que sea lo que tenga que ser. Un zurdazo de Ullúa se fue cerca del palo derecho y un zapatazo de Leonardo desde tres cuartos de cancha que casi sorprende a Lucero, fue lo único que pudo conseguir en campo rival y terminó cayendo 1 a 0.

El próximo fin de semana, Círculo tendrá fecha libre y volverá a jugar el viernes 13 de marzo ante Camioneros en el «Guillermo Trama»./ Foto: Gentileza Último Recurso San Luis

Síntesis

Juventud Unida Universitario (San Luis) (1): Julián Lucero; Walter Figueroa, Marcos Cabrera, Gabriel Ojeda y Franco Verón; Juan Pablo Gobetto,Daniel Carrasco, Juan Pablo Varona y Tomás Garro; Leandro Cicolloni y Damián De Hoyos. DT: Marcelo Fuentes.

Cambios: ST 22′ Santiago Solari por Garro, 24′ Alan Alcaraz por Carrasco y 28′ Joel Alba por Cicolloni.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Nahuel Pájaro, Bruno Cabrera, Gastón García y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Leonardo Fredes, Martín Prado y Ever Ullúa; Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 13′ Juan Manuel Lazaneo por Prado, 19′ Francisco Leonardo por Vértiz y 39′ Matías Atlante por Corti.

Goles: ST 8′ Carrasco (JUU)

Árbitro: Pablo Nuñez, de San Juan.

Estadio: “Mario Sebastián Diez”.