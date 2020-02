Alertan por posibles tormentas intensas para la tarde del jueves en Miramar y zona

Con un día de anticipación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico para todo el sudeste de la provincia.

Con un día de anticipación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico para la tarde y la noche de este jueves por posibles tormentas con lluvias intensas, las cuales podrían darse en cortos períodos, con posible caida de granizo e importante actividad electrica.

Tras el último temporal que tuvo lugar en la zona atlántica, desde el SMN adelantaron que entre la tarde y la noche de este jueves se desarrollarán lluvias y tormentas de variada intensidad, y el área de cobertura será el sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Según informaron, algunas tormentas podrán ser intensas, presentando ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica importante y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Luego de un fin de semana que se caracterizó por un importante descenso de la temperatura, desde este miércoles la máxima alcanzó unos 25°, por lo que miramarenses y turistas volvieron a disfrutar de actividades al aire libre. No obstante, las condiciones no cambiarán el jueves en cuanto a la temperatura, ya que se prevé que la mínima sea de 18° y la máxima de 26.

Defensa Civil PBA@defensacivilba

#AlertaMeteorologico emitido por @SMN_Argentina por tormentas intensas #EstoyPreparado #AutoProtección