Caso Lalo Ramos: seis años después, Thiago Joel sigue peleando por su vida

A poco de cumplirse el sexto aniversario del siniestro provocado por el expiloto de TC, el pequeño volvió a ser internado por complicaciones producto de las secuelas.

A poco de cumplirse seis años del siniestro vial provocado por el expiloto de TC Eduardo Lalo Ramos en la Ruta 226 cuando conducía alcoholizado y tras haber cometido numerosas infracciones de tránsito, Thiago Joel Franco-el niño de hoy 10 años que sufre graves secuelas producto del hecho- continúa peleando por su vida. Ahora, volvió a ser internado, debido a nuevas complicaciones.

En una reciente publicación realizada en su página de Facebook, Rocío Dusek –mamá de Thiago Joel- se refirió a los duros momentos que atraviesa su familia, luego de que el pequeño fuera internado nuevamente como consecuencia de nuevas complicaciones, producto de las graves secuelas tras el siniestro provocado por Ramos, quien solo fue condenado en el marco de un juicio abreviado, ya que logró evitar el juicio oral.

“‘Agradecé que lo tenes vivo’, me dijo alguna vez en persona el fiscal Pablo Cistoldi. Lo que Cistoldi no tuvo en cuenta es que Thiago ya estaba muerto en vida, porque Lalo Ramos, alcoholizado y a exceso de velocidad, había condenado su infancia al sufrimiento, el desgaste y el peligro de su salud… Ahora los profesionales sólo me dicen ‘mamá, disfrutá cada momento’”, expuso Rocío, al comenzar su publicación.

Es que, según contó, esta semana su familia regresó al hospital especializado Fleni, en Capital Federal, para la realización de los estudios de rutina. Sin embargo, los resultados obtenidos, lejos están de ser esperanzadores: “Cada vez nos dan menos esperanzas de evolución, porque siguen apareciendo secuelas; ahora el diagnóstico de una leucopenia nos preocupa, porque si sigue empeorando lo llevaría a necesitar un trasplante de médula que Thiago no podría resistir”.

“Y así –continuó Rocío- muchos otras cosas de su salud siguen empeorando”. En ese marco, en los últimos días Thiago fue nuevamente internado en la Clínica del Niño y la Madre, tras sufrir tres crisis convulsivas seguidas “que lo dejaron agotado y desorientado, por lo que requirió cuidados médicos que ahora incluyen el control de sus glóbulos blancos por la leucopenia que tiene”.

Con el dolor de ver a su hijo sufrir día a día, y la impotencia de saber que la Justicia –en este y en tantos otros casos- lejos estuvo de cumplir con su tarea, Rocío pidió el apoyo de la comunidad para poder continuar con su lucha.

“Les pedimos que nos acompañen con su apoyo, que le tomen la mano muy fuerte a nuestro guerrero, porque mientras Lalo Ramos arruinó la vida de mi pequeño, y encima la justicia lo premió por eso; mi hija, mi hijo y yo seguimos recorriendo hospitales, oficinas burocráticas, caminando por una cornisa, internación tras internación, sin saber qué pasará mañana. Pidan por Thiago, porque hoy nuestra esperanza se encuentra ahí”, cerró./Fuente quedigital.com