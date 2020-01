Copa Argentina: Círculo forzó los penales pero no le alcanzó

El «papero» perdía 2 a 0 y estaba casi eliminado. Pero en el final llegó al descuento de la mano de Bruno Vedda y llevó la definición a los 12 pasos. En esa instancia apareció Agustín Gómez, atajó los tres penales y le dio el pasaje a Camioneros.

Círculo perdió la clasificación de la manera más extraña. Porque de la forma en que se estaba dando el partido, tras marcar el 2 a 0 Camioneros, parecía que poco tenía para hacer el equipo de Alexis Matteo, que tenía 10 hombres y le costaba mucho llegar al arco rival. Sin embargo, a los «ponchazos», a los 42′, descontó, igualó la serie y forzó los penales. Pero en esa instancia falló los tres que remató, Gómez se encargó de detener cada uno de los disparos y los locales no fallaron para quedarse con el pasaje al cuadro principal de la Copa Argentina.

Aunque en el arranque demostró que no iba a cuidar el resultado, sino que salió a jugar lejos de su arco, a los 3′ ya perdía 1 a 0 el «Papero» cuando combinaron en ataque, Facundo Suárez asistió para atrás a Laureano Tello que se soltó y definió abajo ante la salida de Del Curto. Muy rápido sacó ventaja el local y revirtió la serie, porque ahora el obligado era la visita. A Círculo le costó salir del impacto que significó el tanto y Camioneros ya había logrado su cometido, quería justificar el resultado pero no inquietaba. La distancia era corta, los de Alexis Matteo sabían que estaban a un gol de la clasificación y no se desesperaban, no se regalaban en el fondo y esperaban una ocasión para igualar y desnivelar en la serie. La duda quedó en una pelota que dio en la mano de Tello y que Gariano dejó seguir, cuando parecía que era penal para los de Otamendi.

Sin claridad en los encargados de generar fútbol, se le hacía difícil progresar en el terreno de juego y llevar peligro al arco de Agustín Gómez. Por eso, como no podía llegar con fútbol, Ever Ullúa enganchó de derecha al centro y probó de zurda, abajo, exigiendo una buena respuesta del arquero que sacó al córner. La respuesta fue con la misma fórmula del gol, ahora fue González el que bajó de cabeza, Tello otra vez se metió entre los centrales y cuando iba a definir lo desacomodó justo Vedda para evitar lo que era el segundo.

En el arranque del complemento, Camioneros pudo estirar la diferencia con un «puntazo» de Jorge González que chocó con una muy buena reacción de Del Curto que alcanzó a cachetear al córner. El encuentro era chato, Círculo intentaba pero no podía y el local seguía cómodo con el desarrollo. La mala noticia llegó con la expulsión de Mariano Buzzini por doble amonestación que hizo todo más cuesta arriba. Alexis Matteo se la jugó, sacó a Vértiz, mandó a Enzo Astiz y fue con todo por el empate. Con el ingreso del de Lobería, el «Papero» ganó en profundidad y tuvo más gente en campo rival. Llamó la atención de Gómez y demostró que Círculo estaba con vida. Los de Alves estaban demasiados tranquilos pese a una diferencia exigua y no aprovechaban el hombre de más.

Pasando la media hora, falló Círculo en una salida y el local aprovechó. La pelota dio en la mano de García, Gariano cobró el penal y Jorge González se hizo cargo de la ejecución. Sergio Del Curto agigantó su figura para atajarlo, con tanta mala suerte que Zaninovic capturó el rebote y sentenció el 2 a 0. Quedaba un cuarto de hora y el «Papero» seguía necesitando un gol, en este caso para llevar la definición a los penales. Y de tanta búsqueda, ese gol llegó en el cierre. La entrada de Matías Atlante le aportó más «pimienta» en la pegada y en una pelota parada, le quedó de nuevo al «novillo», la bajó García en el segundo palo y Bruno Vedda, el más chiquito, apareció para meter el 1-2 que estiraba la agonía y dejaba más vivo que nunca a los de Alexis Matteo.

Sin embargo, eso que parecía muy difícil en el cierre del partido y que podía inclinar la balanza psicológica para Círculo Deportivo, no fue así. Agustín Gómez se puso el traje de «héroe» para Camioneros, atajó los remates de Atlante, Ullúa y Astiz, González, Campo y Baglivo no fallaron y el local terminó festejando desde los 12 pasos./fuente prensa circulo deportivo

Síntesis

Camioneros (2)(3): Agustín Gómez; Jonatan Argañaraz, Cristian Stelle, Matías Lozano y Juan Manuel Navarro; Laureano Tello, Marcelo Benítez, Matías González y Gonzalo Baglivo; Facundo Suárez y Jorge González. DT: Abel Alves.

Cambios: ST 9′ Facundo Moyano por Suárez, 23′ Juan Zaninovic por M.González y 44′ Jonathan Campo por Lozano .

Círculo Deportivo (1)(0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Bruno Cabrera, Gastón García y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Juan Manuel Lazaneo. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 14′ Enzo Astiz por Vértiz, 33′ Matías Atlante por Leonardo y 43′ Martín Prado por Lazaneo.

Goles: PT 2′ Tello (C); ST 32′ Zaninovic (C) y 42′ Vedda (CD)

Incidencias: ST 11′ expulsado Buzzini (CD).

Definición por penales: en Camioneros, convirtieron González, Campo y Baglivo; Agustín Gómez detuvo los remates de Atlante, Ullúa y Astiz (CD).

Árbitro: Carlos Gariano, de San Lorenzo.

Estadio: «Hugo Moyano».