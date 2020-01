Buen empate amistoso de Círculo Deportivo ante Argentinos

El «papero» tuvo su única prueba previa al cruce con Camioneros por Copa Argentina y le jugó de igual a igual al actual puntero de la Superliga. El miércoles a las 17.30, juega con el «verde» en el «Guillermo Trama».

Una buena imagen dejó Círculo Deportivo en su primera prueba de pretemporada, y la única antes del arranque de la competencia oficial, ya que el próximo miércoles estará enfrentando a Camioneros por Copa Argentina. En una cancha en impecable estado del predio de Aldosivi, el conjunto de Alexis Matteo estuvo a la altura, le jugó de igual a igual a Argentinos Juniors, actual líder de la Superliga, y terminaron igualando 0 a 0. En el segundo juego, fue victoria del «bicho» por 2 a 1.

En el primer once, «Piki» mantuvo gran parte del equipo que terminó jugando la primera fase del Federal A, le dio minutos en el arco a Marcos Zappacosta y les dio un lugar a los dos refuerzos (Gastón García y Juan Manuel Lazaneo), por dos que no están: Nicolás Ayr no sigue en el plantel y Joaquín Romea se recupera de la operación en la rodilla. Y el «Papero» mostró cosas interesantes, una buena dinámica y fue el que se aproximó de entrada con un derechazo de Lazaneo que Chaves cacheteó con lo justo al córner. El encuentro era entretenido, con buen ritmo de los dos lados y con los de Dabove terminando más cerca del 1 a 0 en la etapa inicial (se jugaron dos tiempos de 25′) con un centro bajo de Batallini que Corti sacó al córner y con una volea de Sandoval que encontró una gran respuesta de Zappacosta.

En la segunda parte, el trámite fue parecido, Argentinos inquietó con las trepadas de los laterales y el peso específico de sus individualidades. Silva casi se dibuja un golazo con un enganche dentro del área y un zurdazo que se estrelló en el palo derecho. La respuesta no se hizo esperar, Leonardo hizo lucir a Chaves luego de una jugada colectiva que en cuatro toques terminó con el remate del exAldosivi, que luego un tiro libre de buena posición que se fue apenas arriba. En el tramo final, ya con Del Curto en el arco, el capitán desactivó la última ocasión de los de La Paternal mediante una tijera de Hauche que terminó en las manos del «uno». (Foto: Martín Angelini)

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Marcos Zappacosta; Bruno Vedda, Bruno Cabrera, Gastón García y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Juan Manuel Lazaneo. DT: Alexis Matteo.

Argentinos Juniors (0): Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano, Francis Mac Allister e Iván Colman; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Damián Batallini. DT: Diego Dabove.

Goles: No hubo.

Árbitro: Osvaldo Bukmeier.

Derrota del equipo alternativo

En el otro partido de la mañana, Argentinos hizo sentir un poco más la diferencia de ritmo, pero Círculo se plantó y también se encargó de generar ocasiones frente al arco de Finochietto. Del otro lado, Del Curto fue el encargado de ahogar el gol del «bicho» en sus primeros avances a fondo. La preocupación llegó de la mano de Leonardo Fredes, que debió dejar la cancha luego de una fuerte infracción y se retiró con hielo en la rodilla. En ese equipo, estuvo Luciano Pérez, el extremo zurdo que está siendo observado por Matteo y dejó buenas sensaciones.

En el complemento, llegaron los goles. Primero Diego Sosa apareció en posición dudosa para cabecear al gol y sellar el 1 a 0, luego Sebastián Nieto tuvo una notable reacción para tapar el segundo que lo convirtió Victorio Ramis tras un error en la salida del fondo. Antes del cierre, Enzo Astiz marcó el descuento de tiro libre.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Sergio Del Curto (Sebastián Nieto); Lucas Chaparre, Santiago Tallarico, Joaquín Solaberrieta y Fernando Ariza; Martín Prado, Lucas Rancic, Leonardo Fredes (Pedro Barberini) y Luciano Pérez; Enzo Astiz y Matías Atlante (Francisco López).

Argentinos Juniors (2): Leandro Finochietto; Matías Romero, Marcos Angeleri, Jonathan Galván y Kevin Mac Allister; Franco Ibarra, Fausto Montero y Mateo Coronel; Nicolás Silva, Victorio Ramis y Diego Sosa

Goles: ST Sosa (AJ), Ramis (AJ) y Astiz (CD).

Árbitro: Claudio Comerci.